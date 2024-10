Hyundai Initium: dit is de volgende waterstofauto

Kijk, dat ziet er een stuk beter uit dan de Nexo!

BMW en Toyota hebben onlangs de handen ineengeslagen om samen waterstofauto’s te bouwen, dus nu kan Hyundai niet achterblijven. Ook de Koreanen blijven geloven in waterstof en presenteren nu de opvolger van de Hyundai Nexo.

Dit is de Initium, die we nu te zien krijgen als concept car. De Nexo moest het nooit van zijn looks hebben, maar gelukkig slaat Hyundai nu een andere weg in qua design. De Inium is een hele stoere en robuuste verschijning.

We zien diverse elementen terug van recente Hyundai’s (de pixelverlichting bijvoorbeeld), maar volgens de Koreanen is dit een nieuwe designtaal, genaamd ‘Art of Steel’. Welke designtaal het ook is, het ziet er in ieder geval weer heel strak en fris uit. Daarmee weet Hyundai toch weer op te vallen tussen de eindeloze stroom aan cross-overs.

Hyundai zegt de Initium uitgerust te hebben met grote waterstoftanks voor de maximale range. Ze mikken op “meer dan 650 km”, maar daarmee komt de auto gek genoeg op hetzelfde niveau als de Initium. Die heeft namelijk ook al 665 km range. Qua range lijkt er dus weinig vooruitgang te zijn. Ze troeven wel nog steeds Toyota af, want de Mirai heeft 550 km range.

Qua vermogen is er wel sprake van een upgrade, want de Initium krijgt 204 pk, waar de Nexo 163 pk had. Net als de Ioniq-modellen is de auto ook voorzien van V2L-technologie, waarmee je dus apparaten van stroom kunt voorzien.

De Hyundai Initium is nog een concept car, maar het is geen verre toekomstmuziek. Volgend jaar kunnen we de productieversie al verwachten. Hyundai kennende zal de productievariant niet al te veel afwijken van de concept car. Als je dat rare bagagerek op het dak even wegdenkt ben je al een heel eind.