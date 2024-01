Hyundai gelooft in waterstof, ziet toekomst in Nieuwe Nexo

Hyundai doet het goed met elektrische auto’s. Maar het merk kijkt ook vooruit en gaat door met een nieuwe Nexo op waterstof.

Waar menig autoconcern de grootste moeite heeft met de switch naar de elektrische auto’s, lijkt het Hyundai allemaal goed af te gaan. De Koreanen waren er vroeg bij en hebben met hun Ioniq-modellen een aantal scherpe aanbiedingen in het gamma. Ook concerngenoot KIA deelt mee in de weelde met de EV6 en nu ook de gigantische EV9. Zo vanaf de buitenkant beoordeeld gaat het allemaal een stuk vlotter dan bij, om maar wat te noemen, VAG.

Toch rust Hyundai niet op de lauweren, want het gaat naast de EV-lijn ook door met het ontwikkelen van de waterstofauto. Deze gold altijd als de heilige graal voor de toekomst, maar is bij de meeste automerken inmiddels een stille dood gestorven. En zo niet, lijken ontwikkelingen momenteel op een laag pitje te staan. Je hoort er weinig meer over, om het zo maar te zeggen. Honda doet nog wat samen met GM. Toyota en BMW zijn nog bezig. En Hyundai dus, wat de Nexo heeft.

Deze SUV met fuel cell kwam in 2018 op de markt. Een normale modelcyclus duurt 7 jaar dus de tijd voor een vervanger komt naderbij. En die komt er dus ook gewoon! Hyundai belooft een ‘geheel nieuw model’ in 2025. De grote lijnen die het merk heeft uitgezet zijn dat deze ’twee keer zo lang mee moet kunnen gaan’ voor ‘de helft van de kosten’. Toe maar. Hyundai kondigde de nieuwe Nexo aan op de Consumer Electronics beurs in de Vegas.

De Nexo is in Nederland een nichespeler op de markt, net als de Toyota Mirai. Vanaf 2018 zijn er een paar honderd verkocht. Zelfs in ons land, is de infrastructuur er eigenlijk gewoon niet. Zeker niet in de provincie. Daarbij zijn FCV’s vrij prijzig, hoewel het niet meer zoveel verschil maakt als het ooit deed met conventionele auto’s of (met name) BEV’s. Een nieuwe Nexo zal zodoende ook geen hardloper worden. Maar goed, Hyundai doet er weer wat ervaring mee op. Wie weet wat dat nog gaat opleveren in de toekomst. Op een gegeven moment gaat men natuurlijk toch ook doorhebben dat al die gigantische oude batterijen in EV’s een milieuramp worden. Dus ja…