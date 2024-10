Lynk & Co-klanten zijn boos, willen rechtszaak aanspannen

Volgens boze klanten is het een administratieve puinhoop bij Lynk & Co.

Lynk & Co bestormde in 2021 vanuit het niets de Nederlandse markt met hun huurconcept. Dat werd nog een succes ook: opeens zag je overal van die donkerblauwe of zwarte (meer keuze was er niet) Lynk & Co 01’s rondrijden.

Als nieuw merk in één keer een hoop klanten bedienen is een hele opgave, en het huurconcept maakt het allemaal nog wat ingewikkelder. Iets té ingewikkeld misschien, want er zijn nu een hoop ontevreden klanten.

De Telegraaf meldt dat er een vereniging is opgericht die een schadeclaim voorbereidt. Deze telt inmiddels al 106 leden. Deze Lynk & Co-klanten hebben verschillende klachten, maar de rode draad is dat de administratie een puinzooi lijkt te zijn.

De krant sprak bijvoorbeeld met een klant die opeens werd geconfronteerd met 26 (!) boetes van de gemeente Den Haag. Deze waren voor het inrijden van de straat van zijn vader, waar een ontheffing voor nodig was. Die had hij, maar kennelijk was er iets mis gegaan bij het overzetten op zijn nieuwe auto. Daar kwam hij alleen heel laat achter, omdat het ruim een jaar duurde voordat Lynk & Co de eerste boetes doorstuurde.

Een andere klant kreeg een rekening van €4.460 voor kilometers waarvan hij de helft niet gereden had. Die kilometers waren gemaakt door kennissen die de auto gehuurd hadden en ermee op vakantie waren gegaan. Lynk & Co was echter vergeten deze kilometers eraf te trekken en kon bij verdere navraag geen specificatie geven. Intussen kreeg de klant wel een incassobureau achter zich aan.

Dit zijn dus twee voorbeelden van boze klanten maar er zijn er nog veel meer. Zij hebben zich nu dus verenigd en willen een gezamenlijke schadeclaim van tonnen eisen van Lynk & Co. Wordt vervolgd…

Bron: Telegraaf