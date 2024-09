Officieel: de waterstofauto van BMW komt eraan (met hulp van Toyota)

BMW kondigt de allereerste premium waterstofauto aan. En deze keer bedoelen ze echt een productieauto.

Diverse merken zijn aan het experimenteren geweest met waterstofauto’s, maar er zijn nog steeds maar twee merken die er daadwerkelijk eentje in productie hebben genomen. Dat zijn Toyota en Hyundai. Maar daar gaat nu dan toch een derde merk bijkomen. Je raadt het al: BMW!

BMW is al heel lang aan het flirten met waterstof. Al in 1979 (!) bouwden ze een 5 Serie op waterstof. Daarna werden diverse generaties 7 Serie van een brandstofcel voorzien en recent was er nog de iX5 Hydrogen. Die zou zelfs in productie gaan, maar de plannen lijken nu toch veranderd te zijn.

Zoals @jaapiyo zaterdag al kon melden konden we vandaag een aankondiging van BMW en Toyota verwachten. En inderdaad: BMW en Toyota maken vandaag bekend dat ze de nauw gaan samenwerken op het gebied van waterstof. Deze samenwerking was er al, maar wordt nu dus naar een hoger plan getild.

Hartstikke leuk dat BMW en Toyota nauwer gaan samenwerken, maar wat gaat dit concreet opleveren? Dat krijgen we ook te horen: in 2028 gaat BMW eindelijk hun eerste in serie geproduceerde waterstofauto introduceren. Daaruit kunnen we dus afleiden dat de iX5 Hydrogen niet in productie gaat.

Wordt het dan een apart model, zoals de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo? Nee dat niet, BMW verklapt dat de waterstofauto gebaseerd zal zijn op een bestaand model. Het is alleen nog een verrassing welke dat wordt. Misschien wel een auto die überhaupt nog niet onthuld is, want 2028 is nog ver weg.

Uiteraard zal de gezamenlijk ontwikkelde aandrijflijn ook door Toyota gebruikt worden. Tegen die tijd kunnen we dus ook weer een nieuwe waterstofauto uit Japan verwachten. Of misschien zelfs wel meerdere.

BMW en Toyota geloven dus nog steeds in waterstof. Sterker nog: volgens BMW zullen zij met hun auto een tijdperk inluiden van “aanzienlijke vraag” naar waterstofauto’s. We zijn benieuwd.