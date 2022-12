Hyundai is klaar met alles wat niet elektrisch is

In 2023 is het in een Europees land niet meer mogelijk om een Hyundai met een brandstofmotor te bestellen.

Als je van iets ouds iets nieuws wil maken qua wetgeving, is de makkelijkste oplossing gewoon het oude verbieden. In Nederland en vele andere landen ter wereld is dat wat de autofanaten een beetje vrezen met claims als ‘ICE-auto verkoopverbod in 2030’. In Noorwegen lijkt dit al zo goed als realiteit te zijn en dat wordt nu versterkt door Hyundai.

Hyundai gaat volledig EV in Noorwegen

In Nederland kun je Hyundai al bestempelen als een merk dat enorm veel aandacht heeft voor EV’s en uitstootloze auto’s, maar het kopje ‘Benzine- en Mild Hybrid’ bij de modellen van Hyundai is nog aardig goed gevuld. In Noorwegen niet meer. Het merk maakt bekend vanaf 1 januari 2023 alleen nog maar emissievrije auto’s te leveren. Op de Noorse website van Hyundai kun je al zien hoe dat er ongeveer uit ziet.

Gestript

Waar wij nog de i10, i20, i30, Bayon, Kona en Kona Hybrid, Tucson, Tucson Hybrid, Santa Fe Hybrid en Santa Fe PHEV hebben, heeft Noorwegen alleen nog de Ioniq 5 en 6, Kona Electric en NEXO geadverteerd staan. De Tucson PHEV staat er ook nog, maar Hyundai levert deze in de laatste dagen van 2022 enkel nog uit voorraad. Bovendien zag het gamma er al zo uit, want sinds 2020 verkocht Hyundai in Noorwegen enkel nog plug-ins en EV’s. Vanaf 2023 is het dus volledig emissievrij of niks bij Hyundai. Een aardig gestript gamma, maar zo weet je in ieder geval zeker dat je CO2-uitstoot 0 is.

Succes

Je gamma strippen van zo’n 10 modellen naar slechts 4 klinkt radicaal, maar Noorwegen houdt van de elektrische modellen van Hyundai. Hun marktaandeel voor EV’s is 93 procent en slechts 1 op de 10 verkochte Hyundais in Noorwegen is een PHEV, de rest is allemaal elektrisch. Hyundai heeft er alle vertrouwen in dat ze de Noren absoluut niet kwijtraken met dit gestripte gamma.