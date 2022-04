Maken of kraken: Hyundai Ioniq 5 met Martini-striping

Historisch verantwoord is het niet, maar zeg nou zelf: Martini-striping oogt helemaal niet misplaatst op een Ioniq 5.

Als het om autodesign gaat leven we in bijzonder interessante tijden. Bijna alle autofabrikanten komen met gedurfde ontwerpen op de proppen. Nu zijn dat lang niet altijd mooie ontwerpen, maar het is in ieder geval geen saaie boel.

Waar sommige fabrikanten vooral vooruit kijken, grijpen andere fabrikanten weer terug naar het verleden. Zo ook Hyundai, die de Ioniq 5 een duidelijk retro-ontwerp heeft gegeven. Naar eigen zeggen is dit geïnspireerd op de Hyundai Pony, maar de designers lijken ook met een schuin oogje naar de Lancia Delta te hebben gekeken.

De Ioniq 5 heeft dus wel wat weg van een moderne Delta, alleen dan anderhalf keer zo groot. Maar dat zie je toch niet op de foto’s. Om de Delta-look compleet te maken kun je natuurlijk besluiten om de Ioniq 5 Martini-striping te geven.

Een bedrijf in Zwitserland heeft dit dus gedaan. Het resultaat zie je op de bovenstaande foto’s. Een lompe EV heeft natuurlijk niks met een rallyauto te maken, dus in zekere zin is het vloeken in de kerk. Aan de andere kant: het past wel verdraaid goed bij de jaren ’80-styling.

De auto staat trouwens te koop. Mocht je dus interesse hebben in een Ioniq 5 met Martini-look, dan kun je terecht bij Central Garage Glarus in het pittoreske Netstal. Of je schaft in Nederland een Ioniq 5 aan en gaat langs bij een lokale wrapboer. Dat kan natuurlijk ook.

Foto’s: Autolina / Central Garage Glarus