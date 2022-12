Dit moet de meest aerodynamische productieauto ter wereld zijn

De nieuwste elektrische sedan is zo glad als een paling én je kunt de blits maken met vleugeldeuren.

Met de opkomst van elektrische auto’s is stroomlijn belangrijker dan ooit. Dat is niet altijd even goed te merken, gezien de grote hoeveelheid cross-overs. Er zijn echter ook een aantal aalgladde sedans. De Mercedes EQS bijvoorbeeld, wat officieel de meest aerodynamische productieauto is.

Dat gaat misschien niet lang zo blijven, want er is nu een auto die Mercedes EQS naar de kroon wil steken. Niet geheel verrassend komt deze uit China. De auto in kwestie is de Aion Hyper GT. Aion bestaat nog maar sinds 2018, maar dit merk moet je niet onderschatten. Het is namelijk onderdeel van de autogigant GAC.

De Aion Hyper GT is een bijzonder flitsend model, met heuse vleugeldeuren en een actieve spoiler á la Porsche. De auto is ook bijzonder gestroomlijnd, met een geclaimde Cw-waarde van 0.19. Daarmee zou de Mercedes EQS overtroffen worden, want die heeft een Cw-waarde van 0.20.

Bij een elektrische auto met vleugeldeuren verwacht je duizelingwekkende cijfers, maar dat valt een beetje tegen. De Aion Hyper GT heeft ‘slechts’ 340 pk. Dat het merk niet al te gek doet met het vermogen is natuurlijk wel weer gunstig voor de range.

Helaas geven de Chinezen daarover nog niks prijs. Het is ook nog niet bekend hoe groot de accu is van de Aion Hyper GT. Wat deze elektrische sedan dus echt in zijn mars heeft qua actieradius is nog even afwachten. Aan de aerodynamica zal het in ieder geval niet liggen.

De meest aerodynamische auto is overigens niet de Mercedes EQS en ook niet deze Aion Hyper GT, maar de Lightyear 0. Die heeft namelijk een Cw-waarde van 0.175. De oplage is echter gelimiteerd tot 946 stuks, dus dat is niet echt een (massa)productieauto.