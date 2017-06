Officieel: Citroën C3 Aircross

De opvolger van de Citroën C3 Picasso.

Er was al eens een C3 Aircross (aka C3 voor boswachters), maar die werd alleen in Brazilië geleverd. Vervolgens zagen we begin dit jaar de C-AIRCROSS Concept en nu is er dan een nieuwe generatie, waar wij ook van mogen ‘genieten’. Sterker nog, deze C3 Aircross komt de C3 Picasso vervangen.

De C3 Aircross is een compacte SUV, zoals zovelen, en gepositioneerd onder de welbekende C4 Cactus. Die C4 Cactus is een hit, dus Citroen blijft strooien met plastic/rubberen details. In vergelijking met de Cactus is de zijkant van de C3 Aircross relatief ‘clean’ gebleven, maar er zijn genoeg kunststof randen aanwezig om een allergie van te ontwikkelen. De streepjes bij het achterraam vind ik dan wel weer leuk gedaan, hiermee wordt het misschien wat gezelliger op de weg.. Uh, urban jungle! De kleuren van die omlijstingen, naafkappen, dakdragers en spiegelkappen zijn uiteraard allemaal te personaliseren. In totaal zijn er 90 kleurencombinaties verkrijgbaar die inspelen op de persoonlijkheid en smaak van de klanten.

Zoals we weten is Opel overgenomen door PSA. Deze C3 Aircross komt er dus ook met een Opel-badge, genaamd Opel Crossland-X. Zou ik moeten kiezen, dan ga ik voor deze Citroën!

Het motorenaanbod bestaat onder andere uit een 130 pk sterke 1.2 PureTech. De instapper is een 82 pk PureTech (driepitter). Diesel rijden kan met een 100 of 120 pk sterke 1.6 BlueHDi (handbak). Nederlandse prijzen en beschikbaarheid (november) worden binnenkort bekend gemaakt.

UPDATE: en we hebben bewegend beeld!