Potver! Geen grote updates Renault tot 2018

Ontzettend lame nieuws.

De communicatie omtrent motorenupdates van Renault was al om te brullen, maar Cyril Abiteboul heeft nu aan alle speculatie een einde gemaakt. De baas van Renault Sport heeft namelijk aangekondigd dat er géén grote update komt voor de GP van Azerbeidzjan in Baku.

Er komt ook geen major overhaul in Hongarije, België, Japan of freakin’ Abu Dhabi, want Renault zal pas in 2018 met een grote update van hun hybride aandrijflijn komen. Uiteraard zullen de Fransen tussen het staken en klagen door gedurende het seizoen nog wel aan de motor blijven werken. Verwacht echter geen dikke powerboosts zoals vorig jaar in Monaco het geval was.

Voor Red Bull moet dit nieuws ook een flinke domper zijn, want de ontwikkeling van de motor ligt simpelweg niet in hun handen. Max en Daniel komen nog steeds vermogen tekort op de Ferrari’s en Mercedessen en ook de betrouwbaarheid is nog niet top.

Geen wonder dus dat Max onlangs te kennen gaf op Ziggo Sport dat hij zich zorgen maakt over 2018 en dat heeft alles te maken met het gebrek aan motorvermogen. Bovendien had Renault beloofd met de nodige updates te komen, maar vooralsnog komen die er niet en lopen de Fransen met hun krachtbron achter de feiten aan.