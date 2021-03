Dit is de Hyundai Kona N! - Autoblog.nl

De Hyundai Kona waar je wél lol in moet gaan hebben is de N. Dit is het uiterlijk van de auto.

Kijk naar een Kona en de kans is groot dat je het hier als autoliefhebber nou niet echt warm van krijgt. Binnenkort volgt er een nieuwe poging, want de sportieve tak van Hyundai heeft de Kona bij de kladden gepakt. Het resultaat is de Hyundai Kona N.

De auto is nog niet officieel gepresenteerd, maar de Koreanen laten nu wel alvast het uiterlijk van de crossover zien. Als deze straks op de markt komt zul je hem eenvoudig herkennen. Er is sprake van een andere grille, meer luchtinlaten, twee zichtbare uitlaten achter en zelfs een spoilertje.

Hoe vaak we de Hyundai Kona N in Nederland gaan zien? Dat zou zomaar kunnen tegenvallen. Want hoe goed bijvoorbeeld een i30N ook is, ook deze hot hatch is een zeldzame verschijning. Mensen die in dit segment shoppen hebben dan toch gauw de neiging om voor de bekende weg te kiezen. Hyundai is immers nieuw in het segment van de leuke auto’s. Bovendien zegt het merk dat ze het überhaupt nog niet weten of dit model bij ons verkocht gaat worden.

Voordeel is wel dat ze met de Hyundai Kona N iets aparts in handen hebben. Zoveel hete crossovers zijn er immers niet, terwijl de keuze met hot hatches een stuk groter is. Nu het uiterlijk geen geheim meer is lijkt het een kwestie van tijd voor de complete onthulling van het model. Binnenkort meer dus, over deze uit de kluit gewassen Kona.