Hyundai neemt de term ‘loopauto’ naar nieuw niveau

De ontwerper achter dit concept heeft iets te vaak Transformers gezien.

Bij een loopauto denk je al gauw aan een klein kind, die gebruik maakt van het speelgoed om de loopbeweging in gang te zetten. Bij een lopende auto denken ze bij Hyundai aan hele andere dingen. Op technologiebeurs CES hebben de Zuid-Koreanen een concept gepresenteerd die niet zou misstaan in een spectaculaire Hollywood blockbuster.

Het Hyundai Walking Car Concept is ontwikkeld als helper in noodsituaties. De loopauto moet helpen op plekken waar auto’s niet meer kunnen komen. Bijvoorbeeld op een rampgebied. Volgens Hyundai zou dit concept daadwerkelijk levensreddend kunnen zijn. Na een ramp zijn de eerste 72 uur het belangrijkste. In deze drie dagen wordt er normaal gesproken alles op alles gezet om overlevenden en gewonden te vinden in een rampgebied.

De Hyundai zou in dat kader ingezet kunnen worden voor search-and-rescue missies. Deze Ultimate Mobility Vehicle (UMV), zoals ze dat noemen, is een combinatie van een elektrische auto en een robot. Het ding staat op een modulair EV-platform en sommige onderdelen van de body van de robot zijn verwisselbaar. Zo kan er een ideale UMV samengesteld worden voor de specifieke missie, of in een functie als taxi. Of dit concept ooit werkelijkheid gaat worden is afwachten. Het plan is wel origineel te noemen.