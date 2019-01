Nee, Mercedes is nog niet klaar met de AMG GT

De regen aan modellen lijkt niet op te houden.

Met de recente aankondiging van de AMG GT R PRO leek het duidelijk. Mercedes zou inmiddels toch wel klaar te zijn met de AMG GT-lijn? Schijn bedriegt, want op de achtergrond zijn ze bij Mercedes-AMG bezig met het volgende model.

Via de Duitse verzekeringssite HUK24 is naar buiten gekomen dat we een AMG GT R Roadster mogen verwachten. Hiermee dichten de Duitsers wederom een gaatje. Vorig jaar kwam het merk nog met de AMG GT S Roadster. Daarboven zit de AMG GT C Roadster en deze GT R Roadster zal het nieuwe (voorlopige) topmodel worden. Een gecamoufleerde GT R Roadster werd vorig jaar al eens gespot nabij de Nürburgring.

Het is niet de eerste keer dat deze verzekeraar in het nieuws komt. Dezelfde partij bracht eerder al naar buiten dat er ook een A45S gaat komen op basis van de nieuwe A-klasse, met een 415 pk sterke tweeliter turbomotor.

Het recept voor de AMG GT R Roadster is niet vreemd. 585 pk en 700 Nm koppel uit de alombekende geblazen 4.0 V8. De coupé doet het sprintje in 3,6 seconden met een top van 318 km/u. Verwacht iets minder potente waarden voor de Roadster, maar het verschil zal nauwelijks merkbaar zijn. Net als zijn broertje is de verwachting dat de Roadster een zacht dakje gaat krijgen. Is dit dan het laatste AMG GT-product? Welnee, reken nog op een ‘Black Series’ alles overtreffende AMG GT R in 2020 met 640 pk. Een voorbode van dit vermogen vinden we weer in de AMG GT 4 Door Coupé 63S. Neem nu een shotje voor elke keer dat ik AMG GT schreef. Proost!

Foto: spyshots van de AMG GT R Cabriolet uit 2018. Via @spotcrewda op Autojunk