Tóch mogelijk: neus nieuwe 7 Serie is nóg lelijker

Mijn hemel...

Het lijkt wel alsof het ontwerpteam van BMW wordt aangevoerd door een stel kleuters dat te horen heeft gekregen alles aan de auto te mogen veranderen, behalve de nieren van de 7 Serie te vergroten. En wat doen kleuters, wanneer ze iets niet mogen? Precies: exact het tegenovergestelde, en wel in zeer extreme vorm.

Afgelopen weekend kregen we per toeval een gedeelte van de voorkant van de vernieuwde BMW 7 Serie te zien en daarover waren wij allerminst te spreken. Inmiddels is er wederom een plaatje opgedoken van Siebener en ditmaal geeft dit ons een beeld van de volledige voorkant. We hoopten dat het ons een nieuw perspectief zou geven, waardoor we zouden inzien dat de aankomende 7 Serie stiekem toch wel een prima design had en onze eerste indruk incorrect was. Niets blijkt minder waar. Sterker nog, het is zelfs erger.

Door een tweet van Stan Rudman, schijnbaar een voorzitter van de Miami Dolphins, hebben we de volledige voorzijde van de gefacelifte 7 Serie in beeld gekregen. De redactie is op hol geslagen. Het apparaat moet twee pasgeboren baby’s kunnen opzuigen en in de verte horen we iemand “Kim Holland” roepen. Nog een mooie: “vroeger zaten de nieren in de grille, nu zíjn de nieren de grille.” En dat terwijl toch een aanzienlijk gedeelte van de redactie diepgewortelde, nostalgische gevoelens heeft voor het merk uit München. Zonde.

Ondertussen is er niet veel meer bekend over de nieuwe 7 Serie. Dat gezegd hebbende schijnt het instapmodel, de 740i, rond de 340 pk moeten produceren. Dit geldt voor zowel de achterwiel- als vierwielaangedreven uitvoering. De Life Cycle Impulse van de 745e plug-in hybrid krijgt ongeveer 390 pk. De krachtige 750i moet het doen met ruim 520 pk. Het vlaggenschip, de M760i, krijgt naar verluidt 600 pk.