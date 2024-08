Officieel: de gaafste Hyundai ooit gaat in productie

Er is eindelijk nieuws vanuit Hyundai over de productie van de N Vision 74: het gaat toch gebeuren!

Je had het waarschijnlijk niet in je agenda staan, maar het was vandaag Hyundai CEO Investor Day. In dat kader ontvouwen de Koreanen hun toekomstplannen. Zo schreven we eerder vandaag dat ze meer gaan focussen op hybrides en EV’s met een range extender. Er is echter meer nieuws. Heel goed nieuws.

We hebben nu eindelijk bevestiging dat de N Vision 74 in productie gaat. Hier waren heel lang tegenstrijdige berichten over. De auto zou niet in productie. Of toch wel. Of toch niet. Maar vandaag is het dan officieel: de auto werd genoemd als een van de 21 modellen die Hyundai tussen nu en 2030 gaat introduceren.

Dat is goed nieuws, want de N Vision 74 was een van de gaafste concept cars van 2022. Eerst en vooral vanwege het heerlijke retrodesign, met jaren ’80-invloeden. Het is een soort moderne DeLorean, ook al noemt Hyundai zelf de Pony Coupe Concept als inspiratie. Toevallig was ook die auto ontworpen door ene Giorgetto Giugiaro.

De N Vision 74 is echter niet alleen een showauto, het is ook een rijdend prototype met bijzondere techniek. Het is een hybride, maar niet zoals we gewend zijn. De N Vision 74 is een combinatie van een waterstofauto en een batterij-elektrische auto.

Gaan we die techniek terugzien in de productieauto? Dat zou een bijzondere keuze zijn, maar volgens de geruchten is dit wel het geval. Daarmee zou deze sportwagen nog eens extra onpraktisch worden, omdat je ook nog waterstof moet tanken. Overigens noemt Hyundai de auto onder het kopje ‘High Performance EV’s’, dus het zou ook nog kunnen dat het gewoon een EV wordt.

Hyundai maakt verder geen woorden vuil aan de N Vision 74, dus we moeten maar even afwachten wat ze precies van plan zijn. Het is ook nog niet bekend aan wat voor aantallen we moeten denken. Waarschijnlijk zal de auto in een gelimiteerde oplage gebouwd worden.