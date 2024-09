Hyundai IONIQ 5 is nu eindelijk een échte SUV

Vind je een standaard IONIQ 5 niet SUV genoeg? Dan is deze IONIQ 5 XRT wat je zoekt.

Iedereen wil een SUV of op z’n minst een cross-over, dus we snappen dat Hyundai de IONIQ 5 aanprijst als SUV. Maar eigenlijk heeft deze auto vrij weinig met een SUV te maken. Het is potverdorie gewoon een hatchback, alleen dan wat groter dan we gewend zijn.

We hebben al een verlaagde versie van de IONIQ 5 gezien (de IONIQ 5 N), maar nu is er ook een verhoogde versie. Deze nieuwe variant heet de IONIQ 5 XRT. Deze staat 23 millimeter hoger op zijn pootjes en heeft altijd vierwielaandrijving (twee elektromotoren dus).

Om de IONIQ 5 XRT extra ruig te maken heeft deze auto ook de ‘bedrijfswagen-zonder-meegespoten-bumpers-look’ gekregen. Als je goed kijkt zie je dat de bumpers niet gewoon donkergrijs zijn, maar dat er een camouflagepatroon met pixels in verwerkt zit. Het ontwerp van de bumpers is overigens ook anders.

De IONIQ 5 XRT heeft ook nieuwe 18 inch velgen, met een robuust design. Deze zijn omhuld met speciale ‘all-terrain’ banden. Hyundai heeft ook nog exclusieve kleurtjes voor de XRT: Ultimate Red en Cosmic Blue Pearl. Desondanks hebben ze gewoon een grijze en een witte gefotografeerd. Dat is dan weer jammer.

Als je wel enthousiast wordt van deze ruige IONIQ 5 hebben we slecht nieuws, Hyundai lanceert deze versie momenteel alleen in de VS. Het is nog niet duidelijk of de XRT ook in Europa leverbaar wordt.