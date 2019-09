Hyundai Veloster N ETCR doet het anders

Een nieuwe stap voor het Zuid-Koreaanse merk.

Hyundai Motorsport heeft op de IAA in Frankfurt de Veloster N ETCR onthuld. Het is de eerste volledig elektrische raceauto van het merk. Met deze auto willen ze gaan deelnemen aan het ETCR-toerwagenkampioenschap. Volgend jaar zal de eerste race in dit nieuwe elektrische racekampioenschap worden verreden. In dit wereldkampioenschap strijden elektrische raceauto’s van verschillende merken om de titel.

De Koreanen gaan voor de titel met de Veloster N ETCR. De ontwikkeling van de elektrische raceauto wil Hyundai in de toekomst vertalen naar zijn straatauto’s. Hyundai Motorsport bouwt de Veloster N ETCR op het hoofdkwartier in het Duitse Alzenau.

Over de aandrijflijn is nog niets bekendgemaakt, behalve dat de elektrische raceauto over achterwielaandrijving beschikt en een middenmotor heeft. Voor het eerste raceseizoen bouwt Hyundai Motorsport twee exemplaren. Later deze maand begint Hyundai Motorsport met de eerste tests.

Naast deze Veloster N ETCR bouwt Hyundai Motorsport diverse andere niet-elektrische raceauto’s. Het gaat hier om de i20 R5, i30 N TCR en de Veloster N TCR. De elektrische Veloster N ETCR is hier op de International Motor Show (IAA) voor het eerst te zien.