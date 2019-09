Maak een feestje van je oude BMW 3 Serie

Stiekem willen we dit allemaal wel.

Stel: je hebt een wat oudere BMW 3 Serie. Laten we zeggen, eentje van de E46-generatie. Te oud om te zeggen dat het een ‘moderne’ auto is, maar nog te jong om hem als klassieker te kunnen kenmerken. Kortom, de 3 Serie E46 zit nog in een soort vagevuur.

Dus je hebt een mooie donkerrode E46 met een fijne zes-in-lijn en achterwielaandrijving. Het enige smetje is dat je nog geen lederen bekleding hebt. Wat moet je dan doen? Welnu, de firma Vilner biedt uitkomst.

De Bulgaarse interieurspecialisten maken er een zeer bont doch origineel geheel van. De 3 Serie is nu uitgerust met ‘Premium Brown’-leather met bijzondere stoffen ruitjesbekleding. Ook het M-Sport stuurwiel moest er aan geloven en lijkt nu en houdt het midden tussen een ‘Ring video en Western-drama.

Er door Vilner worden enkel en alleen afbeeldingen van het interieur meegestuurd, op één na. Het is een uitvoering van de 3 Serie zoals je ‘m in Bulgarije wel vaker aan kunt en zult treffen: geliefd doch niet in originele staat. Gelukkig is de donkerrode kleur alvast helemaal goed.