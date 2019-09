De extra hete i30 N Project C is hier

De perfecte 'Ring mobiel voor dagelijks gebruik.

Het is al een van de beste Hot Hatches van dit moment, als we Hot Hatch-connoisseur @CasperH mogen geloven. Afgelopen weekend bevestigde onze vriendelijke testpiloot wederom dat het een van de leukere auto’s in zijn klasse is. Juist vanwege het feit dat deze in zijn standaardvorm al uiterst vermakelijk is.

Maar dat heeft Hyundai er niet van weerhouden om toch met een scherpere, strakkere en snellere variant te komen van de Hyundai i30 N. Het resultaat is de i30 N Project C. Het is al direct duidelijk bij het bekijken van de auto dat deze een stuk serieuzer is. Hyundai heeft namelijk kwistig gestrooid met koolstofvezel. Een zin die we 15 jaar geleden nooit getypt zouden hebben, waarschijnlijk.

De spoiler onder de voorbumper, de diffuser aan de achterkant en de sideskirts zijn opgetrokken uit het peperdure doch lichte materiaal. Pièce de résistance is echter de motorkap. In totaal is de Hyundai i30 Procject C zo’n 50 kilo lichter dan het reguliere model. Het zwaartepunt ligt 8,8 millimeter lager dan bij de gewone i30.

Niet alleen het gebruik van carbon zorgt voor die 50 kilogram, het leeuwendeel komt namelijk op conto van de velgen. De 19″ velgen zijn gemaakt door de Italiaanse firma OZ. Deze zijn niet gegoten, maar gesmeed en zorgen voor een gewichtsbesparing van 5,5 kilogram per velg, dat is 22 kilogram in totaal. De motorkap neemt 7,2 kilogram besparing voor zijn rekening. De speciale Sabelt sportstoelen nog eens 15 kilogram. De rijklare massa bedraagt 1.395 kg.

Over de stoelen gesproken, deze zijn rijkelijk bekleed met zwart alcantara. Gelukkig zijn er oranje stiksels voor de afwisseling.

Ondanks de drie eerder genoemde superlatieven beginnend met een ‘S’, zit sterker er niet bij. De motor levert 275 pk (bij 6.000 toeren) en 353 Nm (tussen 1.450 en 4.700 toeren). De 0-100 km/u sprint is afgeraffeld in 6 seconden, de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.