Hyundai ziet brood in vliegende auto’s?

Je bent een goede fabrikant als je van veel markten thuis bent. Die gedachte lijkt Hyundai wel heel erg bezig te houden. Natuurlijk is het vooral machines, maar naast personenauto’s in alle soorten en maten verkoopt het Koreaanse merk ook nog graafmachines en elders ter wereld ook nog bussen. Dan ben je van veel markten thuis, toch? Nou, niet alle markten. Hyundai heeft een nieuwe divisie opgericht genaamd Urban Air Mobility Division. Het is makkelijk om nu te denken, ja, ze gaan gewoon Boeing dwarsbomen, geef eens een link met auto’s. Daarvoor is het woordje ‘Urban’ belangrijk.

De divisie wil zich richten op luchtverkeer als een mobiliteitsoplossing voor grote steden. Een ‘oplossing’ die dan snel op komt borrelen is de vliegende auto. Het Nederlandse PAL-V lijkt enorm veel doorzettingsvermogen te hebben om zoiets te realiseren, wat misschien wel betekent dat Hyundai er ook een graantje van mee wil pikken. Veel ideeën van de Koreanen kwamen niet van henzelf, maar werden door hun wel als één van de besten uitgevoerd. In ieder geval moeten reizigers naar Seoul er rekening mee houden dat het luchtruim binnenkort niet helemaal leeg meer is in de Koreaanse metropool.

Leider van dit nieuwe project is Dr. Jaiwon Shin, een ex-NASA-topman die de leiding had over research en development is degene die aangewezen is om Hyundai’s vlieg-ambities te realiseren. We zijn benieuwd wat het precies inhoudt, gezien het feit dat een vliegende auto momenteel het nicheproduct der nicheproducten is. Hoe het praktisch in werking gezet moet worden, laat dat aan Hyundai over.