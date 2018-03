Buzz the tower met de Nederlandse Pal-V Liberty

I'm your Pal-V, buddy.

Een tof product van eigen bodem, dat is Pal-V. We hebben al eens eerder geschreven over Pal-V’s, echter in Genève trok het bedrijf het doek van het definitieve productiemodel af: de Pal-V Liberty. Pal-V staat overigens voor Personal Air and Land-Vehicle. Liberty…Nou ja, je weet wat dat betekent.

De Pal-V Liberty is een auto, maar zoals je wellicht al doorhad, kan ‘ie vliegen. Dit doet hij als een zogenaamde gyrokopter. Achter op de auto zit een duwpropeller en boven op het dak zit een rotor. Je zou denken dat de rotor op het dak aangedreven wordt door een motor, maar dat is niet zo! De duwpropeller achter zorgt voor voorwaartse snelheid tijdens het opstijgen, waardoor de rotor puur door de luchtstroming gaat draaien. De rotor levert op dat moment de benodigde lift en werkt in die zin dus als de vleugels van een conventioneel vliegtuig.

Als de auto op de weg rijdt zijn de contrapties op het dak ingeklapt en bereikt hij een maximale snelheid van 160 kilometer per uur. Als je wil gaan vliegen, moet je de stellages handmatig uitklappen, wat zo’n vijf à tien minuten in beslag neemt, afhankelijk van hoeveel linkerhanden je hebt. Daarna heb je alleen nog een stukje asfalt nodig van circa 180 meter lang en 20 meter breed om weg te vliegen. Vervolgens kun je je met een snelheid van 50 tot 180 kilometer per uur door de lucht bewegen.

Nou zie ik de radertjes in je hoofd al draaien. Met een beetje swek zou je de Pal-V op een flinke snelweg misschien ook de lucht in kunnen krijgen. Nooit meer files! Dus eindeloos veel uren extra om te leven! Daar wil je de 299.000 (Sport Edition) tot 499.000 (Pioneer Edition) Euro die de Pal-V Liberty exclusief belastingen ongeveer gaat kosten met plezier voor neertellen.

Maar helaas, technisch gezien zou het wellicht kunnen, maar zoals altijd gooit de overheid roet in het eten. Je mag niet zomaar overal opstijgen en al helemaal niet zonder vliegbrevet. Dat is dan weer jammer…