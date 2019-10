Ironisch, BMW doet de recalls voor de Supra

Begrijpelijk, maar het gooit wel olie op het vuur der BMW-grappen.

Houdt het ook nog eens op met benoemen dat de Toyota Supra samen is ontwikkeld met BMW? Het heeft ons namelijk nooit dwarsgezeten dat de A90 nogal wat BMW-componenten bevat. Vooral wat betreft interieur en infotainment is er nog nooit zo’n goede Toyota geweest. Maar goed, het internet doet wat het internet doet en dat zorgt ervoor dat het volgende nieuwtje opvallend met een ironisch randje is. Toyota mag dan betrouwbaar zijn, ze handelen wel vaak terugroepacties af. Dit keer moet ook de Supra er aan geloven. Het is echter niet Toyota die de terugroepactie uitvoert: dat is namelijk BMW! Ja, als je het de naïeve internetgekkies zo makkelijk maakt, dan is het ook écht makkelijk…

Met een beetje nuance is het natuurlijk heel begrijpelijk. De auto moet terug naar de fabriek, die zowat bij München om de hoek staat (Magna-Steyr in Graz, Oostenrijk). De recall zou overigens gaan om een component van de veiligheidsgordel en het gigantische aantal (not) van zeven Supra’s moet even langswippen in Graz. Nee, geen zeven duizend. Zeven stuks. Een kleinschalig probleempje, zo lijkt het.

Zoals gezegd is Toyota in principe een merk wat betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan. Men was al ietwat angstig dat een samenwerking met BMW die betrouwbaarheid niet kan evenaren. Een terugroepactie is meestal bedoeld om iets te repareren wat kapot gaat of niet goed in elkaar steekt. Echter, terugroepacties zijn een keuze. BMW/Toyota kiest nu ervoor zichzelf in een hoop rompslomp te verdrinken voor zeven Supra’s, die nu wereldwijd ingevlogen moeten worden naar Graz. Veel fabrikanten willen niet zoveel moeite doen en dan blijf je dus rondrijden met kapotte of niet perfect functionerende onderdelen waar je vervolgens zelf voor naar de dealer moet. Bij terugroepacties wil je de consument niet opzadelen met de kosten, dus het gaat sowieso een duur grapje worden voor de fabrikant. Een goed voorbeeld is Ford, die in de jaren ’70 een levensgevaarlijk probleem had met de benzinetank van de Pinto, waardoor vele dodelijke ongelukken gebeuren. De nabestaanden van slachtoffers uitbetalen bleek echter goedkoper dan een grootschalige terugroepactie. Geld, want het moet verdiend worden.