Dit elektrische kanon is Jaguar’s nieuwe Formule E-bolide

Onderschat de nieuwe tak van de Formule-races niet.

Als je het hebt over Formule in de racerij, dan heb je het over alle gradaties van deze tak van autoracen. Formule Junior, Formule 3, Formule 2: al die takken zijn cru gezegd eigenlijk doorstroom-materiaal. Want er is maar één heilige graal en dat is al decennialang de Formule 1. Veel talent laat zich ontdekken in de lagere klassen totdat een F1-team ze binnen wil halen. In een samenleving waar men meer bewust moet zijn van het milieu, is het lastig om je gang te gaan in de F1. Kijk maar naar de Zandvoort-soap, er gaat geen dag voorbij dat de organisatie van de GP in Nederland een milieugekkie tegen het lijf loopt die ervoor zorgt dat het feest niet doorgaat. Net zoals bij brandstofauto’s is het misschien eens tijd om mondjesmaat over te gaan op een alternatief. Dat alternatief wordt min of meer al gevonden in de Formule E.

Het lijkt er dan ook op dat er niet alleen veel meer geld, maar ook veel meer algehele interesse is in de elektrische Formule 1. Zo kon Nederlandse Formule 2-kampioen Nyck de Vries een grote kans maken op een stoeltje in de Formule 1, maar hij rijdt volgend seizoen in de Formule E samen met Stoffel Vandoorne, juist iemand die over zijn Formule 1-carrière spreekt in verleden tijd. Ook wat betreft de fabrikanten die meerijden lijkt het meer en meer interessant te zijn om jezelf te promoten in een schone vorm van autosport. Audi, BMW, Nissan, Porsche, DS, en sinds kort zelfs Mercedes racen mee met een volledig elektrische bolide. Het team waar we het vandaag over gaan hebben heeft een lange autosportcarrière, waarvan Formule E juist momenteel de enige is: Jaguar.

Samen met Panasonic hebben zij een FE-team en presenteren zij hun nieuwe auto: de I-TYPE 4. De auto lijkt erg op de rest van het veld, wat ook grotendeels zo is, maar qua aandrijflijn en techniek hebben de bouwers veel vrijheid. Zo is de auto verbeterd op het gebied van de elektromotor, de versnellingsbak, de omvormer, de achterwielophanging en de schokdempers. In combinatie met een beter (lager) zwaartepunt moet de I-TYPE 4 het beter dan ooit doen in de E-Prix. Panasonic Jaguar heeft in de FE één zege en vier podiums behaald over 37 races.

Mitch Evans, een 25-jarige Nieuw-Zeelander, rijdt al mee met Panasonic Jaguar sinds zij begonnen in 2016. Hij wordt dit jaar bijgestaan door de Britse James Calado. Verder weet PJ ons te melden dat zij nieuwe partnerschappen hebben: eentje met Scalextric, van de elektrische slotcars, en eentje met LEGO. Verwacht van beide fabrikanten een miniatuurversie van de elektrische Jaaag op de markt in 2020, LEGO doet er zelfs nog een versie van de I-PACE eTROPHY.