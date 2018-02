Er komt een documentaire over Paul Walker

Nou maar hopen dat 'ie net zo goed word als 'Senna'.

De afgelopen jaren hadden we het vooral over rechtszaken als Paul Walker weer eens ter sprake kwam, maar dit keer is er iets beter nieuws te melden over de Fast & Furious acteur. Er wordt namelijk een documentaire over het leven van de petrolhead gemaakt, genaamd I am Paul Walker.

De regisseur van de docu is Adrian Buitenhuis, die eerder ook de documentaire I am Heath Ledger maakte, over de acteur die zichzelf onsterfelijk maakte in zijn rol als The Joker in The Dark Night. Er hangt natuurlijk altijd een vleugje van platte commercie in de lucht bij dit soort projecten, maar we hopen dat Adrian er een smaakvolle ode aan de wijlen heel-and-toe koning van maakt.