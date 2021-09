TOM’s Supra is eerbetoon aan Paul Walker

Dat is buitengewoon sympathiek. De TOM’s Supra is overigens ook bijzonder gaaf.

Paul Walker was een bijzonder persoon. Als acteur was het geen Robert de Niro of Al Pacino, maar hij heeft in behoorlijk wat films gespeeld. Zijn invloed op de autowereld was echter enorm. Dat kwam uiteraard door zijn rol als Brian O’Conner in de Fast & Furious-series.

Niet alleen speelde hij de rol van een petrolhead, hij was het ook nog eens. Hij had enorme autocollectie opgebouwd, die voornamelijk bestond uit coole auto’s. Denk aan Saleen Mustangs, een C5 Audi RS6, M3 Lightweights en natuurlijk een hele hoop Japanse sportwagens.

Paul Walker

In de laatste Furious-film met Paul Walker, rijdt hij aan het einde in een witte Supra. Je weet wel, die scene die je niet emotioneel mag vinden van het internet (maar stiekem best ontroerend was). Die witte Toyota was eigendom van Paul Walker zelf. En aan die auto hebben de Japanse tuner TOM’s en magazine Safari een eerbetoon gedaan.

De TOM’s Supra is gebaseerd op de A90, het huidige model. Net als de Supra in de film is de auto wit van kleur, alleen is de auto nu mat-wit. De velgen zijn briljante BBS LM’s, meerdelige gesmede wielen met in dit geval een zilveren lip en zilveren ‘hart’. Ze meten rondom 20 inch in diameter. Die BBS LM-velgen zaten ook op de Supra van Walker zelf.

TOM’s Supra

Verder is de auto vrij bescheiden gehouden qua uiterlijke wijzigingen. De wijzigingen zijn vrij klein en subtiel, zoals de splitter, sideskirts en achter-skirt. Oh ja, er is een flinke spoiler gemonteerd die gek genoeg absoluut niet detoneert en absoluut veel fraaier is dan die van AC Schnitzer. Sterker nog, de hoge vleugel geeft de TOM’s Supra een A80-vibe geeft. Precies wat de bedoeling was, uiteraard.

Er is een powerbox gemonteerd waarbij het vermogen stijgt naar 420 pk. Ook ligt de TOM’s Supra wat lager op zijn buik dankzij een V3-schroefset van KW Suspension. Deze kun je op meerdere wijze helemaal naar smaak afstellen. Er worden drie exemplaren van gebouwd.

Op 31 oktober wordt er geloot wie één van die drie auto’s mag komen. Als je ‘m mag kopen, moet je wel in staat om ongeveer 100.000 euro te kunnen overhandigen.