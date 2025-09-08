IAA 2025 video – Mercedes GLC, CLA, BMW iX3

Welkom bij deel 3 van de IAA in München 2025!

In deze video nemen we je mee langs de grootste elektrische primeurs van Mercedes-Benz en BMW. We beginnen met de nieuwe Mercedes GLC Electric. Deze volledig elektrische SUV levert 469 pk en maakt gebruik van een 800 volt-architectuur waarmee hij tot 330 kW kan snelladen. Dankzij het accupakket van 94 kWh komt de auto volgens WLTP meer dan 700 kilometer ver. Opvallend zijn de toegenomen ruimte op de achterbank, het panoramadak met slimme ‘Sky Control’-technologie en het grote MBUX-scherm van bijna 40 inch. Daarnaast kan de GLC tot 2400 kilo trekken en zit hij vol met assistentiesystemen. De marktintroductie staat gepland voor 2026.

Daarna kijken we naar de Mercedes CLA Shooting Brake, die met een actieradius tot 761 kilometer indruk maakt. Het glazen dak met sterrenhemel en het nieuwe interieurdesign geven de auto een luxe uitstraling. Ook hier zien we 800 volt-techniek en laadsnelheden tot 320 kW.

Tot slot de BMW iX3, die volledig opnieuw is ontworpen. Met een accupakket van ruim 108 kWh haalt hij tot 805 kilometer actieradius. Dankzij 800 volt-technologie kan hij tot 400 kW snelladen, waarmee 10 tot 80% in ongeveer 20 minuten mogelijk is. De iX3 levert 469 pk en accelereert in iets meer dan 4 seconden naar 100 km/u. Met een vanafprijs rond de €70.000 mikt BMW op een breed publiek.

Bekijk ook deel één en deel twee!