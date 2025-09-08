Nog even en bijna 3 miljoen Nederlanders kunnen niet meer betaald parkeren

En dus is het tijd voor actie.
Nederland zal de komende jaren een heleboel bridgeclubs, geraniums en scootmobielen rijker zijn. Ons land is inmiddels zo vergrijsd dat 20,8 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder is, oftewel 3,7 miljoen mensen. In 1990 was nog 12,8 procent van de inwoners 65-plus, blijkt uit cijfers van het CBS.
Van al deze ouderen hebben er 2,8 miljoen nog een geldig rijbewijs. Veel van deze ouderen zijn nog lekker van de oude stempel. Denk aan betalen met contant geld bij een parkeerautomaat. Dit neemt de afgelopen jaren af doordat steeds meer gemeenten geen briefjes of muntgeld accepteert bij de palen. Goed, dan maar het pinpasje in de machine, pincode invoeren en hopen dat je niet wordt beroofd.
Maar ook de dagen van het pinnen om te mogen parkeren lijken binnenkort geteld. Door de groei van parkeerapps dreigt de ouderwetse fysieke automaat te verdwijnen. De grootste ouderenbond van Nederland met 120.000 leden roept gemeenten op om te stoppen met het weghalen van parkeerautomaten.
Deze ouderenvereniging heet Senioren Brabant-Zeeland. Voorzitter Leo Bisschops doet in een persbericht zijn verhaal: ”Als ouderen hun stad niet meer in durven uit angst voor parkeerproblemen, dan faalt het beleid in zijn meest basale doel: toegankelijkheid voor iedereen.”
Veel gemeenten halen parkeerautomaten weg
Senioren Brabant-Zeeland ziet het in veel Nederlandse gemeenten fout gaan. De bond vindt dat burgers niet gebruikt moeten worden als proefkonijnen voor apps die nog niet helemaal doorontwikkeld zijn. Het beeld van de verdwijnende automaat blijkt te kloppen. Het AD vroeg verschillende gemeenten over hun parkeerautomatenbeleid.
Bij de meeste gemeenten gaan er inderdaad automaten weg. Oss schakelt een derde van de automaten uit en in Roosendaal de helft. Op Texel vertikken ze het om kapotte automaten te repareren. Ook in de randstad sterft het betaalmiddel langzaam uit. De gemeenten van Utrecht, Amsterdam en Amstelveen hebben honderden automaten weggehaald of zijn daar nog mee bezig. Er is één vreemde eend in de bijt: Den Bosch plaatst juist extra betaalpalen.
De redenen voor het weghalen van parkeerautomaten kun je wel verzinnen. Steden zien parkeersapps populairder worden. Deze apps vereisen geen personeel dat het geld uit de palen gaat ophalen. Daarnaast willen steden minder auto’s in het centrum hebben. Het verminderen van de parkeergelegenheid is daar een middel voor.
Toch is het een slechte ontwikkeling volgens Senioren Brabant-Zeeland. De bond stelt drie eisen: behoud van een of meerdere fysieke parkeerautomaten in alle parkeerzones, heldere communicatie over alternatieve betaalmethoden met liefst ook een telefoonnummer en lokale ondersteuning voor mensen met fysieke en/of digitale beperkingen. De vereniging hoopt dat gemeenten belangenorganisaties betrekt bij dit soort besluiten.
Laten we even een Autoblog-onderzoekje doen: betaal jij nog weleens via een parkeerautomaat of doe je alles via een parkeerapp?
Foto: Audi RS3 Limousine gespot door @gwnfinn
Reacties
MrSkyline zegt
Dus dan ben ik verplicht een of andere halfgebakken flutapp te gebruiken om mijn auto op een openbare parkeerplek neer te mogen zetten? Ik ben benieuwd hoe ze dat juridisch waterdicht willen krijgen.
Rudy zegt
Precies dat, een app die een belachelijk percentage vraagt….
jandevries zegt
Ik hecht zeer aan privacy dus betaal bij voorkeur contant.
erce zegt
Plaats je deze reactie op een mobiele telefoon?
jandevries zegt
Ja. Brave browser, in private, en de gps uit.
Dus de cookies van bijvoorbeeld Google Facebook en Adobe worden door de browser geblokkeerd.
Overigens als complete privacy lastig is, kunnen we toch wel streven naar een zo groot mogelijke.
Robert zegt
Google (😉) voor de gein eens op “Brave browser” en “crypto”…
DuckDuckGo FTW¡
Tonnie zegt
Deze reactie is contant geplaatst.
Johanneke zegt
Ik doe vrijwel niet aan betaald parkeren. Naar het centrum ga ik met de fiets. Laatste keren dat ik mij kan herinneren dat ik betaald parkeerde was bij het ziekenhuis. Nou dan betaal ik met een pinpas.
@jandevries
Die privacy concerns vind ik zo’n onzin. Ook contant moet je je kenteken invoeren. Dus als je niet wilt dat ze weten dat een belangrijk persoon als jij de auto een stad verderop parkeert, moet je maar contant een kaartje voor het OV kopen ofzo.
jandevries zegt
Dat is waar. Maar ik streef er niet naar om elke transactie te delen met de grote tech firma’s.
560pk zegt
Nou ben ik 1 van die 65 plussers (net), nog altijd aan de leiding van 2 eigen bedrijven, net een nieuwe M5 gekocht, en merk opeens dat ik als digitaal analfabete, seniele, oude l*l wordt afgeschilderd door dit soort “belangenbehartigers”, idem als ik een helpdesk voor iets bel. ‘Wij” hadden in 1990 onze eerste PC staan, dus 35 jaar ervaring met computers, “wij” hebben alle generaties IPhone doorlopen, en daarvoor de Nokia’s en Motorola’s. Rot dus alsjeblieft op met “die arme ouwetjes kunnen niet met een app parkeren”.
Eric zegt
Ik gebruik de paal, met name tijdens vakantie een uitkomst.
In Nederland vaak parkeer garages en dus betalen bij uitrijden.
Ik zit nog steeds te wachten op de activatie sms’jes van 2 apps om in de UK te kunnen parkeren.
1x doorgereden naar een andere parkeerplaats omdat de paal geen pin optie had. Was nog goedkoper ook.
1x gewoon de paal gebruikt ondanks de rij. Was nog altijd sneller in de rij het met pin op de paal te doen dan die app voor elkaar te krijgen in diezelfde wachtrij.
In scandinavie ging dat beter, credit card koppelen en dan vlot geregeld met de app.
Het is dus niet alleen handig voor oudjes, maar ook voor toeristen.
Uk 2apps, beide werkte niet.
Scandinavie, 5apps.
Robert zegt
Ik heb nog nooit een parkeerapp geïnstalleerd en gebruikt. Overal waar ik kom en waar ik betaald moet parkeren, betaal ik met de pin transactie.