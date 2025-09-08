Nog even en bijna 3 miljoen Nederlanders kunnen niet meer betaald parkeren

En dus is het tijd voor actie.

Nederland zal de komende jaren een heleboel bridgeclubs, geraniums en scootmobielen rijker zijn. Ons land is inmiddels zo vergrijsd dat 20,8 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder is, oftewel 3,7 miljoen mensen. In 1990 was nog 12,8 procent van de inwoners 65-plus, blijkt uit cijfers van het CBS.

Van al deze ouderen hebben er 2,8 miljoen nog een geldig rijbewijs. Veel van deze ouderen zijn nog lekker van de oude stempel. Denk aan betalen met contant geld bij een parkeerautomaat. Dit neemt de afgelopen jaren af doordat steeds meer gemeenten geen briefjes of muntgeld accepteert bij de palen. Goed, dan maar het pinpasje in de machine, pincode invoeren en hopen dat je niet wordt beroofd.

Maar ook de dagen van het pinnen om te mogen parkeren lijken binnenkort geteld. Door de groei van parkeerapps dreigt de ouderwetse fysieke automaat te verdwijnen. De grootste ouderenbond van Nederland met 120.000 leden roept gemeenten op om te stoppen met het weghalen van parkeerautomaten.

Deze ouderenvereniging heet Senioren Brabant-Zeeland. Voorzitter Leo Bisschops doet in een persbericht zijn verhaal: ”Als ouderen hun stad niet meer in durven uit angst voor parkeerproblemen, dan faalt het beleid in zijn meest basale doel: toegankelijkheid voor iedereen.”

Veel gemeenten halen parkeerautomaten weg

Senioren Brabant-Zeeland ziet het in veel Nederlandse gemeenten fout gaan. De bond vindt dat burgers niet gebruikt moeten worden als proefkonijnen voor apps die nog niet helemaal doorontwikkeld zijn. Het beeld van de verdwijnende automaat blijkt te kloppen. Het AD vroeg verschillende gemeenten over hun parkeerautomatenbeleid.

Bij de meeste gemeenten gaan er inderdaad automaten weg. Oss schakelt een derde van de automaten uit en in Roosendaal de helft. Op Texel vertikken ze het om kapotte automaten te repareren. Ook in de randstad sterft het betaalmiddel langzaam uit. De gemeenten van Utrecht, Amsterdam en Amstelveen hebben honderden automaten weggehaald of zijn daar nog mee bezig. Er is één vreemde eend in de bijt: Den Bosch plaatst juist extra betaalpalen.

De redenen voor het weghalen van parkeerautomaten kun je wel verzinnen. Steden zien parkeersapps populairder worden. Deze apps vereisen geen personeel dat het geld uit de palen gaat ophalen. Daarnaast willen steden minder auto’s in het centrum hebben. Het verminderen van de parkeergelegenheid is daar een middel voor.

Toch is het een slechte ontwikkeling volgens Senioren Brabant-Zeeland. De bond stelt drie eisen: behoud van een of meerdere fysieke parkeerautomaten in alle parkeerzones, heldere communicatie over alternatieve betaalmethoden met liefst ook een telefoonnummer en lokale ondersteuning voor mensen met fysieke en/of digitale beperkingen. De vereniging hoopt dat gemeenten belangenorganisaties betrekt bij dit soort besluiten.

Laten we even een Autoblog-onderzoekje doen: betaal jij nog weleens via een parkeerautomaat of doe je alles via een parkeerapp?

