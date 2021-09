ID.3- en ID.4-rijders kunnen zich eindelijk Tesla-rijder voelen

De ID.3 en ID.4 moesten het eerst nog zonder Over-the-air-updates doen, maar nu is Volkswagen eindelijk zover.

Dat je auto de volgende ochtend opeens meer kan dan de avond ervoor: een jaar of tien geleden klonk dit nog heel futuristisch. Vandaag de dag is het echter de realiteit. Althans, als je Tesla-rijder bent. Er volgen echter steeds meer merken. Ook Volkswagen, een van de grootste rivalen van Tesla op EV-gebied is nu zover.

Nu kan het zijn dat je als trotse ID.3-bezitter maanden geleden al de eerste over-the-air update hebt gehad. In juli begon Volkswagen namelijk met de eerste updates bij leden van de ‘First Movers Club’. In Nederland ging het echter maar om zo’n 280 man. Daarnaast was deze update nog niet voor de ID.4 beschikbaar.

Vanaf vandaag is dat echter anders: de over-the-air-updates zijn nu voor álle Volkswagen ID.3- en ID.4-rijders beschikbaar. First Mover of geen First Mover. De eerste update is ‘ID Software 2.3.’ Dit is de update die de leden van de Vroege Vogel-club al in juli kregen.

Wat houdt deze update precies in? Nou, het ID.Light (de lichtbalk die in het interieur onder voorruit zit) biedt nu bijvoorbeeld “intuïtieve ondersteuning” voor energiebesparend rijden. Dat had je vast niet gemist, maar wie weet rijdt je straks opeens een stuk efficiënter. Waar je wellicht meer aan hebt: de camera herkent nu sneller motorrijders en andere weggebruikers. En zo zijn er nog wat kleine verbeteringen her en der.

Dergelijke updates zullen er dus regelmatig komen. Ongeveer elke twaalf weken, aldus Volkswagen. Dat komt dus neer op vier keer per jaar. Dat zijn dan de gratis updates. Daarnaast komen er uiteraard ook nog updates beschikbaar waar je wel de portemonnee voor moet trekken. Op termijn zou je op die manier ook verbeterde accuprestaties kunnen krijgen of gedeeltelijk autonoom rijden. Kortom: je kunt je steeds meer een Tesla-rijder voelen in je Volkswagen ID.3 of ID.4.