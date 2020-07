Iemand betaalde een kwart miljoen dollar voor deze E30 M3

En ja, dit is gewoon een standaard M3.

Stel: je wilt een BMW M3 aanschaffen, maar je bent geen fan van de huidige en op een nieuwe M3 met een nieraandoening zit je al helemaal niet te wachten. Wat doe je dan? Dan tik je voor een fractie van de prijs een E30 op de kop. Jammer maar helaas: dat is niet meer hoe het er tegenwoordig aan toe gaat.

Bij een recente veiling van een E30 uit 1988 via Bring a Trailer liepen de biedingen namelijk hoog op. Het winnende bod was uiteindelijk niet minder dan $250.000. In euro’s is dat dik €215.000. Daarmee kunnen we spreken van een stevige prijs voor een standaard E30 M3, om even een understatement te gebruiken.

De hamvraag is natuurlijk: vanwaar dit hoge bedrag? Met een oplage van 8.661 stuks in Europa en 4.996 in de States kunnen we niet spreken van een extreem zeldzame auto. Het is geen Sport Evolution of Europameister. De uitvoering is ook niet heel speciaal, hoewel Zinnoberrot natuurlijk een leuk kleurtje is. Is de auto dan misschien van Paul Walker geweest? Nee, ook niet.

Wat is er dan wel bijzonder aan dit exemplaar? Eigenlijk alleen de kilometerstand en de bijbehorende nette staat. De teller staat om precies te zijn op 13.034 km. Extreem laag is dat ook weer niet, maar dit was dus genoeg om de prijs van deze E30 M3 op te laten lopen tot een niet eerder geziene hoogte.

100% standaard is deze M3 ook weer niet. Dit exemplaar is namelijk voorzien van een Sport Evolution-spoiler en -voorbumper. De 15-inch honingraatvelgen zaten er oorspronkelijk ook niet onder. De originele onderdelen zaten er gelukkig ook nog bij, dus de koper kan kiezen.

Virtueel de auto aan een inspectie onderwerpen kun je doen via de onderstaande video:

Foto’s: Bring a Trailer