Bentley doet nu ook aan houtsnijwerk

De Bentley Flying Spur is de eerste productieauto met houtsnijwerk. Nu jullie weer, Rolls-Royce.

Nu de Mulsanne definitief van het toneel is verdwenen mag de Flying Spur het stokje overnemen als vlaggenschip. Om deze rol te vervullen moet de Flying Spur natuurlijk een zo lang mogelijk optielijst hebben. De waslijst wordt nu weer een stukje langer, met een unieke nieuwe optie.

Hout is natuurlijk geen vreemd materiaal in een auto, zeker niet als het om een Bentley gaat. Omdat we een vlak houten oppervlak nu wel kennen heeft Bentley wat nieuws bedacht: houtsnijwerk. Het gaat om een paneel met een driedimensionaal diamantpatroon.

Het is niet de allereerste keer dat we houtsnijwerk van Bentley hebben gezien. Dit materiaal debuteerde namelijk op de bloedmooie EXP10 Speed 6 (zie onder). Deze concept car stal in 2015 de show op de salon van Genève. Veel designelementen van deze auto zagen we terug in de nieuwe Continental GT en inmiddels zelfs de Bentayga. Het houtsnijwerk hadden we echter niet meer teruggezien.

Dat had een reden: Bentley heeft er namelijk anderhalf jaar over gedaan om materiaal productierijp te krijgen. Het schijnt dus een complex proces te zijn. Alhoewel Bentley natuurlijk maar al te graag de indruk wekt dat iets heel moeilijk te produceren is.

De houten panelen worden vervaardigd uit een massief stuk Amerikaans noten- of kersenhout. Met een freesmachine wordt vervolgens het diamantpatroon gecreëerd. Dit wordt tot slot met de hand afgewerkt.

Hoeveel zo’n geintje kost, laat Bentley nog niet weten. Dat maakt ook niet uit, want de kopers kijken waarschijnlijk toch niet naar de prijzen bij het aanvinken van opties.