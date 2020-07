‘Tesla-rijders hebben sterkste emotionele band met hun auto’

Voor de afwisseling staat Tesla deze keer bovenaan in een J.D. Power-onderzoek.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power kennen we hier vooral van hun kwaliteitsonderzoeken. In hun laatste onderzoek was er één merk dat slechter dan alle andere merken scoorde. Tesla bleek namelijk kwalitatief uitermate teleurstellend. In een nieuw onderzoek van J.D. Power zijn de rollen omgekeerd.

In dit onderzoek werd namelijk niet de kwaliteit onderzocht, maar de emotionele binding die klanten met hun auto’s hebben. Het onderzoeksbureau gebruikt daarvoor de zogeheten APEAL Index. APEAL staat daarbij voor Automotive Performance, Execution and Layout. J.D. Power heeft onder meer gekeken wat voor comfort klanten ervaren als ze in de auto zitten en wat voor gevoel ze hebben als ze het gaspedaal intrappen. Dit resulteert in een score tussen de 0 en 1000.

J.D. Power heeft nu voor het eerst Tesla meegenomen in het onderzoek. Het merk beleeft een sterk debuut. Met score van 896 hebben Tesla-rijders een sterkere emotionele band met hun auto dan wat voor merk dan ook. Het enige merk dat in de buurt komt is Porsche, met een score van 881. De top vijf bestaat verder uit traditionele Amerikaanse merken: Lincoln (876), Cadillac (874) en Dodge (872).

Het is dus een Amerikaans onderzoek, dat is duidelijk. In totaal zijn er 87.282 personen bevraagd. Aan hen werd 90 dagen na de aanschaf van hun wagen naar hun bevindingen gevraagd. Het gaat uitsluitend om nieuwe auto’s. Er zullen ongetwijfeld klassieker-eigenaren zijn die veel sterkere emotionele band hebben met hun auto dan Tesla-rijders.

Wat Tesla betreft dient er nog een kanttekening gemaakt te worden: officieel staan ze niet bovenaan. Net als bij het kwaliteitsonderzoek werkt Tesla namelijk niet mee. Daardoor kon J.D. Power in 15 staten geen data verzamelen. In 35 staten kon dat wel, maar Tesla is om deze reden niet in de officiële ranking opgenomen.

Bron: J.D. Power

Foto: Een Model 3 bij zonsondergang, gefotografeerd door @marc_wortelboer