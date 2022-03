Iemand betaalde dik een ton voor deze platte Aventador

Hij kan wel zeggen dat hij de laagste Aventador ter wereld heeft.

Afgelopen maand is het aantal Aventadors voor het eerst afgenomen in plaats van toegenomen. De productie is namelijk gestopt en er is een hele lading naar de haaien gegaan. En dan werd er ook nog een Aventador geplet in Beverly Hills.

Het eindresultaat kun je op de foto’s zien, de vraag is: wat is hier in vredesnaam gebeurd? De eigenaar heeft in ieder geval weinig verkeerd gedaan, want de auto stond gewoon op een oprit geparkeerd in Beverly Hills. Maar ook dan kan je auto in wrak veranderen, zo blijkt.

Er kwam namelijk een vrachtwagen langs waarvan de remmen het begeven hadden. En de weg was een helling. De vrachtwagen kwam dus als een ongeleid projectiel naar beneden stormen, met bijna zeven ton aan lading. Dit alles kwam dus boven op de Aventador tot stilstand en maakte daarbij een verpletterende indruk.

Wat het incident extra zuur maakt: de auto was nog praktisch nieuw, met omgerekend 725 km op de klok. Het is ook niet de eerste de beste Aventador, maar een SVJ met 770 pk. Tot overmaat van ramp werd er ook nog een Bentley beschadigd door de vrachtwagen.

Je zou denken dat de Lambo als verloren beschouwd kan worden, maar bij supercars moet je dat niet te snel denken. De platte Aventador werd namelijk aangeboden op Copart en er is nog flink op geboden ook. De veiling liep vanavond af en het hoogste bod kwam uit op 126.000 dollar, omgerekend 114.400 euro. Dat is een hoop geld voor een verpletterde auto.

Foto’s: Copart