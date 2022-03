Gedupeerde probeert geld op te halen na vliegende Tesla stunt

De vliegende Tesla Model S klapte door de stunt onder andere op een Subaru Forester. De eigenaar probeert nu geld in te zamelen.

Natuurlijk krijgt de bizarre stunt van de vliegende Tesla Model S in de video van Alex Choi nog een staartje. De inzittenden van de Model S hadden het op een lopen gezet na de crash. De politie van Los Angeles heeft een beloning uitgeloofd van 1.000 dollar voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de bestuurder.

Onder andere een Subaru Forester raakte flink beschadigd doordat de Tesla op deze auto klapte. Even de verzekering bellen is geen makkelijk proces. De eigenaar, Jordan Hook, heeft daarom besloten een GoFundMe op te zetten. Via crowdfunding hoopt Hook 20.000 dollar op te halen om zijn Subaru te vervangen.

Alex Choi heeft 2.000 dollar gedoneerd. Volgens de YouTuber zijn dit alle inkomsten van de video. YouTube heeft de advertentiemogelijkheden op het filmpje van Choi uitgezet. Ondanks het feit dat de video viral gaat en al meer dan een miljoen weergaven heeft, krijgt de YouTuber er geen cent voor. YouTube claimt dat Choi de gevaarlijke stunt in scène heeft gezet en daarom zijn de advertentiemogelijkheden uitgeschakeld.

Choi weerspreekt dat en probeert inmiddels via juridische wegen toch aan de video te kunnen verdienen. Op het moment van schrijven is meer dan 14.000 dollar opgehaald voor de gedupeerde met zijn Subaru. Meer dan 340 mensen hebben een donatie gedaan.