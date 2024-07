Waterstof motorfiets is een partij lelijke toekomstmuziek

Met deze waterstof motorfiets tussen je benen ben je blij dat je een helm op hebt.

Elektrisch rijden zou de toekomst zijn, maar de laatste tijd wil het nog niet helemaal vlotten. Althans, de groei in aantallen is er wel, maar het gaat nog niet snel genoeg. Stomme klanten ook altijd. Dit zorgt er wel voor dat sommige fabrikanten tóch kijken naar de mogelijkheid voor waterstof.

Want er kleven nogal wat nadelen aan EV’s waardoor men nog niet wil overstappen. Een solide laadnetwerk is een vereiste, maar daar is nog niet overal sprake van. Ook de korte actieradius en lange laadtijden kunnen niet iedereen behagen.

Waterstof motorfiets

Dus ja, als het toch nog eventjes duurt voordat alles elektrisch wordt, hoe zit het dan met waterstof? Er zijn wel wat waterstofauto’s (de Hyundai Nexo en Toyota Mirai), maar dat zijn meer experimentele voertuigen dan reëel opties.

Ook in de wereld van motorfietsen is nog niets zeker. Er zijn elektrische motoren (en motorscooters), maar voor de grotere tourbikes is het nog niet ideaal. De accu’s zijn zwaar en zorgen voor een beperkte range. Maar Kawasaki heeft een duurzame oplossing in de vorm van deze Kawasaki motorfiets op waterstof.

Viercilinder met supercharger!

Het is geen waterstof motorfiets in de geest van de Mirai, maar meer in die van de GR Corolla raceauto. De basis is de 998cc viercilinder met mechanische compressor (hoe cool is dat?) uit de Ninja H2. Kawasaki heeft vervolgens het injectiesysteem aangepast. Tevens is er iets meer ruimte vrijgemaakt om de waterstoftanks te kunnen huisvesten.

Kawasaki kiest hiervoor omdat de motor zo alsnog een stuk schoner is, maar dat je nog wel de klassieke sensaties hebt van een echte motorfiets. Wel grappig: ze halen niet de wezenlijke voordelen aan (betere acteiradius, lager gewicht), maar de gevoelsmatige voordelen. Dat is wel klasse van Kawasaki. Minder klasse vinden we het ontwerp. Onze motorkenner (hoofdredacteur @michaelras) ligt nog altijd in een scheur en is derhalve nog steeds niet bereikbaar.