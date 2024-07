Het is een kleurrijke boel in de fabriek van de nieuwe M5

De M5 is opvallender dan ooit, en zeker in deze kleuren.

Hét autonieuws van vorige week was de nieuwe M5. Deze keer was het design niet het meest controversiële aspect, maar het gewicht. Al is het design ook behoorlijk uitgesproken. Zeker in vergelijking met de vorige generatie, die behoorlijk ingetogen was.

BMW laat er geen gras over groeien: nadat de M5 vorige week onthuld was, zijn nu de eerste exemplaren al van de band gerold. Dit gebeurt in Dingolfing, waar sinds 1988 alle M5’s in elkaar worden geschroefd. Momenteel rollen hier de 4, 5, 7 en 8 Serie van de band. En de iX, maar laten we het daar verder niet over hebben.

Met de komst van de M5 wordt de boel in ieder geval opgevrolijkt in Dingolfing, want de eerste exemplaren hebben geen saaie kleurtjes. De groene kleur kenden we al: dit is Isle of Man Green, de introductiekleur. Dit was in 2020 ook de introductiekleur van de M3. Zoals je aan de reflectoren kunt zien is de groene exemplaar bestemd voor de VS.

Interessanter nog is het gele exemplaar. Dit is een van de 150 Individual-kleuren die je kunt bestellen op de M5, waarschijnlijk Speed Yellow. Als je dan toch een dikke BMW M5 besteld, waarom dan niet meteen een lekker opvallende kleurtje?

De productie van de nieuwe M5 is dus al op gang gekmoen, maar de eerste klanten moeten nog even geduld hebben. De leveringen zullen van start gaan in november van dit jaar. Een exemplaar samenstellen kan nu alvast, in de configurator van BMW.