Iemand heeft de knotsgekke Sesto Elemento straatlegaal gemaakt

Een kenteken op een Lamborghini Sesto Elemento. Maar natuurlijk.

Het op kenteken krijgen van een auto die daar eigenlijk helemaal niet voor bedacht is. Bij het Britse Lanzante lijken ze daar wel een sport van te maken. Het autobedrijf kreeg het in het verleden al voor elkaar om een McLaren P1 GTR een kenteken te geven en heeft nu zelfs een eigen model. In de tussentijd werkte Lanzante aan het krijgen van een kenteken op de Lamborghini Sesto Elemento.

Lamborghini Sesto Elemento op kenteken

Lamborghini staat bekend om een Italiaans merk dat maar wat graag experimenteert met carbon. In 2010 beleefde dit een hoogtepunt met de Sesto Elemento. Een supercar gebaseerd op de Gallardo, maar dan niet rekening houdende met het feit dat er een kenteken op moest. De Sesto Elemento was daarmee een speciaaltje voor op het circuit en slechts 20 exemplaren zijn ervan gemaakt. Eentje heeft er nu een kenteken.

Lanzante nam de Lamborghini Sesto Elemento met een trots kenteken mee naar het Goodwood Festival of Speed. Daar werd de Italiaan gesnapt door spotters, die hun ogen niet konden geloven. Want het is de eerste keer dat zo’n apparaat op de openbare weg te zien is, in legale toestand.

Lamborghni staat bekend om het gebruik van stieren voor hun modelnamen. De Sesto Elemento is dat niet. Het is Italiaans voor het zesde element uit het periodiek systeem: koolstof. Zo’n beetje alles aan deze auto is dan ook van carbon: het chassis, de carrosserie, de cardanas, de velgen en ook de stoelen. Er lag een extreme focus op gewichtsbesparing. Er is geen airco en ook geen stereo aanwezig. Het resultaat is een supercar van slechts 999 kg. Onder de kap ligt een 5.2-liter V10, goed voor 570 pk, afkomstig uit de Gallardo Superleggera.

Het is niet bekendgemaakt wat Lanzante heeft gedaan om een kenteken te krijgen op de Lamborghini Sesto Elemento. Mogelijk zijn er aanpassingen gedaan aan verlichting, spiegels en banden. Wat ze ook gedaan hebben, het lijkt nog sprekend op het origineel. Knotsgekke projecten. Wij houden ervan.

Beeld: jonnys.nb via TikTok