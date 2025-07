Lol: politie neemt twee huurauto’s van één eigenaar op dezelfde dag in beslag

De Rotterdamse politie had een goede dag.

Rotterdam wordt geteisterd door ”bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen” en ”patsen met hun auto”. Je kunt zelf wel een voorstelling maken bij wat voor auto’s dit zijn. Het is voor de politie een raadsel hoe de bestuurders zich zo’n huurauto kunnen veroorloven die gehuurd worden bij dubieuze verhuurders.

Vanwege het grote aantal van dit soort lawaaibakken controleert de politie extra veel in de havenstad. Door die extra controles willen de agenten nog weleens een huurauto opsporen die niet voldoet aan de regels. Zo ook afgelopen weekend. Dat laat de zeehavenpolitie zien op Instagram.

Duitse huur-Golfjes in beslag genomen

De politie vraagt een Golf-rijder naar het huurcontract. Dit kan hij helaas niet laten zien. Oké, en een kentekenbewijs dan? Nee, ontbreekt ook. Het biedt de agenten voldoende reden om de auto te laten wegslepen en in beslag te nemen. Vervolgens wordt het verhaal nog wat opmerkelijker.

”Niet veel later keerde de huurder terug in een ander Duits huurvoertuig, met de belofte de juiste documenten te overhandigen”, zegt de Rotterdamse zeehavenpolitie. Je voelt hem natuurlijk allang aankomen: ook bij huurauto-2 ontbreken de juiste papieren. De politie hervat: ”Daarom is ook dit voertuig in beslag genomen. Beide voertuigen kunnen door de eigenaar worden opgehaald.”

Dus, rijd je met een Duitse Mietwagen in of in de buurt van Rotterdam: zorg dat je altijd de juiste papieren op zak hebt. Of ga sowieso geen RS3, Golf GTI of AMG A45 huren bij een discutabele verhuurder die net over de grens zit. Tenminste, zolang ze nog auto’s willen verhuren aan Nederlanders.

Foto: Zeehavenpolitie / Instagram

Via Rijnmond