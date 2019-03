Bijzondere McLaren P1 GTR in Nederland te koop

Een McLaren P1 GTR is al bijzonder van zichzelf. Dit exemplaar trekt met zijn kleurstelling nog eens extra de aandacht.

En toen waren er opeens meerdere McLaren P1 GTR’s te koop binnen onze landsgrenzen. Al een tijdje staat bij Carlink een straatlegaal geel exemplaar te koop, maar deze P1 GTR gaat nog een stapje verder met de nodige McLaren Special Operations (MSO) goodies.

De auto is net binnen en staat te koop bij Auto Leitner. Een prijskaartje is niet bekendgemaakt, maar een schatting tussen de 2 á 3,5 miljoen euro is waar je rekening mee moet houden. Aan de voorzijde is de McLaren blauw van kleur en deze lak loopt vervolgens over in een grijzige tint. De blauwe kleur komt terug op de zijkant, de achterkant en de spoiler. Het oogt heel apart en dat is precies wat past bij een auto als de McLaren P1 GTR.

De P1 GTR komt uit 2016 en heeft volgens de advertentie slechts 1.000 kilometer op de teller staan. Om het geheugen even op te frissen. De P1 GTR is de hardcore variant van de P1 en McLaren heeft slechts 58 stuks van de raceauto gemaakt. In principe is de GTR niet straatlegaal, maar er zijn firma’s die je graag helpen een kenteken op de hypercar te krijgen.

Met dank aan iedereen voor de tips!