Iemand reed vrijwel non-stop in deze Mercedes E-Klasse

Een heerlijke bak om onder de kont te hebben, deze Mercedes E-Klasse S213. De vorige eigenaar vond hem aan de kilometerstand te zien zelfs overheerlijk.

Een Mercedes E-Klasse met bizarre kilometerstand, what else is new? Nou, dat een hoge kilometerstand vaak een proces van jaren is. Een Mercedes E-Klasse W211 uit 2005 met een miljoen is knap, maar die miljoen verdeeld over zijn 18-jarige leven is 55.000 kilometer per jaar. Dat getal willen we niet bagatelliseren, maar daar gaat de occasion van vandaag ruim overheen.

Mercedes E-Klasse

Het gaat namelijk om een piepjonge Mercedes E-Klasse. Een S213 van na de facelift, stationwagon en de op één na nieuwste generatie dus. Dit exemplaar is gekocht in augustus 2021. Net ietsje ouder dan twee jaar dus. Het is een E 300 de, dus diesel plug-in hybride. 300 pk onder de rechtervoet in een auto met diesel- én elektropower, met een flinke actieradius. @willeme wil er één.

Duits

Helemaal omdat deze Mercedes E 300 de Estate (of zoals Mercedes dan zegt, T-Modell) lekker ‘Duits’ is samengesteld. De zakelijke Business Solution-uitvoering, best een sloot opties voor comfort, maar een zeer behoudend uiterlijk. Geen AMG-pakketten, middelgrote velgen en dat gecombineerd met de prima dikke 300 de-aandrijflijn.

Kilometers

Dat even om te schetsen waarom iemand wellicht enorme afstanden zou kunnen en willen afleggen in deze Mercedes E 300 de occasion. De kilometerstand in kwestie is namelijk 397.740 km. Net geen 400.000 kilometer in twee jaar, wat omgerekend een jaarkilometrage van 198.000 kilometer is. Nou zijn wij zo eerlijk om het gemiddelde te berekenen over 27 maanden (zo oud is ‘ie) en dan kom je uit op 14.731 kilometer per maand of 176.773 kilometer per jaar. Om de bizarre cijfertjes af te ronden: deze E 300 de heeft bijna 485 kilometer per dag gereden. Dat is bijna van Amsterdam naar Stuttgart en dan elke dag, twee jaar lang.

Taxi

Eerlijk is eerlijk, we zien geen display met de kilometerstand, maar de E 300 de occasion staat bij een bedrijf met een NAP-vinkje, dus laten we een beetje goedgelovig zijn. Het kentekenrapport wijst bijvoorbeeld ook uit dat de vorige eigenaar een taxibedrijf was. Taxi, Mercedes E-Klasse, kilometers vreten: het plaatje klopt. Deze E-Klasse zit na twee jaar tijd al op een kilometerstand waar menig persoon al met een grote boog omheen zou lopen.

Kopen

Voor een eventuele volgende eigenaar van deze Mercedes E 300 de Estate occasion drukt dat de prijs wel. Twee jaar geleden is er 71.300 euro betaald voor deze E, daar blijft nu nog 29.945 euro van over. Andere E Estates met die prijs zijn mild aangeklede E 200’s van voor de facelift. Ook moet een taxibedrijf altijd kunnen rekenen op hun voertuigen dus je mag hopen dat deze E 300 de een prima onderhoudsverleden heeft. Hij ziet er ook prima uit: alleen de stoelwang vertoont wat sporen, de rest ziet er tiptop uit. Koop dan? Dat kan op Marktplaats.

Met dank aan Teun voor de tip!