Jij kan de snelste persoon ter wereld worden!

Het Bloodhound LSR project zoekt jou. Benodigdheden: het liefst een zak geld en grote cojones.

Wat betreft straatauto’s zijn er grote stappen gemaakt als het gaat om de snelste ter wereld. De 387 km/u van de McLaren F1 werd binnen tien jaar afgepakt door Bugatti met de Veyron. Dat leverde binnen de volgende 15 jaar bijna vier keer een wisseling van de wacht op. SSC met de Ultimate Aero die Bugatti een hak zette, wat leidde tot de 434 km/u van de Bugatti Veyron SuperSport. Koenigsegg pakte het record in 2017 en ook al hebben de Chiron SuperSport en SSC Tuatara met meer dan 300 mijlen per uur (en bijna 500 km/u) bewezen dat dergelijke snelheden kunnen, officiële records zijn het niet.

Land Speed Record

Ter context: dat betekent dat de straatauto’s nu bijna het record evenaren wat zo vroeg als 1937 al is gezet door een Land Speed Record (LSR)-auto. Als (letterlijk) alle remmen los mogen, kan een auto echt bloedsnel zijn. Het record is tussen 1898 en 1997 in vele handen geweest met als piek de Thrust SSC, die een aardig duizelingwekkende 1.227 km/u wist te klokken. Met Andy Green achter het stuur, wat officieel dus nog steeds de snelste man op aarde is.

1.000 mijlen per uur

Dat record werd gezet in 1997 en is dus 26 jaar later nog steeds niet verbroken. Er zijn twee redenen waarom. Ten eerste omdat snelheidsrecords voor ‘de eerste die snelheid x heeft doorbroken’ het mooiste zijn. De Blue Flame uit 1970 was bijvoorbeeld de eerste LSR-auto die de magische grens van 1.000 km/u passeerde. 2.000 km/u is nog verre toekomstmuziek, maar 1.000 mijlen per uur (1.600+ km/u) is nog niet gehaald. Eigenlijk moet het doel voor een eventuele volgende LSR dus minstens 1.000 mijlen per uur zijn.

Bloodhound LSR

De tweede reden is het project dat momenteel nog steeds wel/niet bestaat om een nieuw LSR te halen. De Britse Bloodhound LSR, voorheen SSC (Super Sonic Vehicle) heeft al tests gedaan in Zuid-Afrika en is op papier klaar voor een nieuw record. Het project bestaat wel/niet omdat de auto zeker bestaat en zeker afgestoft kan worden om een run te doen. Maar het project zoekt geld en belangrijker: een bestuurder.

Bestuurder

Andy Green, een voormalige RAF-piloot, wil namelijk het stokje overgeven aan de volgende generatie. Projectleider Stuart Edmondson heeft het LSR-project op een laag pitje moeten zetten tijdens corona, maar hij gelooft dat ‘nu het moment is’ om een nieuwe poging te wagen. Edmondson hoopt wel dat wie de bestuurder dan ook wordt, ook de bijbehorende zak geld mee kan brengen. Er wordt gehoopt op zo’n 12 miljoen pond.

Milieuvriendelijk

Is een LSR nog wel van deze tijd? Je blaast immers wel lekker veel raketbrandstof erdoorheen en dat kan natuurlijk echt niet meer. Volgens Edmondson valt het wel mee. Hij zit namelijk te kijken naar zo veel mogelijk elektrische componenten om alle bijzaken aan te drijven. De raketbrandstof kan ook vervangen worden door een CO2-neutrale vorm. Daarmee zou de Bloodhound LSR een mix worden tussen synthetische brandstof en elektriciteit. Niet alleen zou dit daarmee de snelste auto ooit worden, ook de eerste die het compleet zonder fossiele brandstoffen doet.

Goed, eerst dus iemand zoeken die even 1.000 mijlen per uur durft te rijden. Edmondson’s eisenlijstje is niet groot: geld zou fijn zijn en je achtergrond moet passen bij de discipline om enorm snel te durven rijden. Een flinke zak (geld) hebben dus. (via BBC)