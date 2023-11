Deze M3 GTS Touring is hemelse perfectie

Met de M3 GTS Touring heb je alles wat je maar kunt wensen van een echt ///M-product.

Na generaties van coupés, sedans en cabriolets zag BMW in dat een BMW M3 Touring een goede businesscase kan zijn. Dat is het voordeel. Nadeel: de BMW M3 Touring is er alleen met die controversiële neus. En ondanks dat het écht een geweldige auto is, is het iets minder klassiek ‘M’ dan voorheen.

Een atmosferische motor en achterwielaandrijving is eigenlijk wat je wil bij een échte M. Dure pk’s. Een akoestische band is zoveel indrukwekkender dan een DJ die zijn EDM-hit nog wat harder aanzet.

Aangezien BMW deze zelf niet maakte, zul je toch echt zelf aan de slag moeten gaan. Dat is precies wat PSI hier gedaan heeft. PSI staat voor Precision Sport Industries gedaan heeft. Dat is een tuner uit Florida die zijn hand niet omdraait voor de meer omvangrijke projecten. In dit geval hebben ze zich laten leiden door de BMW M3 GTS.

BMW M3 GTS Touring

Het is niet dat ze een BMW M3 GTS hebben opgeofferd om deze toffe M3 GTS Touring te maken. De E91 begon zijn leven ooit als BMW 328i. Dat is een beetje wat wij kennen als de 325i, maar dan met een N52 motor en 234 pk in plaats van N53 met 218 pk. Net als de M3 GTS is de lakkleur fel oranje, Fire Orange. Niet chic en zeker niet tijdloos, maar het valt wel lekker op, zeker in het druilerige weer dat je buiten kunt aanschouwen.

De motor is niet van de GTS, maar het lijkt er wel op. Dankzij een ‘stroker-kit’ is het slagvolume toegenomen van 4.0 naar 4.6 liter. Het resultaat? Deze M3 GTS heeft nu 516 atmosferische paarden onder de kap. Daarmee is ‘ie ongetwijfeld langzamer dan de huidige M3 met 510 turbo-pk’s. Maar leuker is het hoogstwaarschijnlijk niet.

Goede remmen

Verder is deze M3 GTS Touring voorzien van een Bilstein-schroefset, StopTech-remmen (de standaard M3-remmen zijn namelijk waardeloos) en sperdifferentieel en DCT bak met 3.15 eindreductie. Qua visuele opsmuk blijft het beperkt tot een Alpha N frontlip, 3D Design achterspoiler wat stickers.

Kijk, je kan zien dat dat geen echte GTS is: die heeft namelijk geen bekerhouders. Alle E91’s in de VS hebben wel bekerhouders.

De wielen zijn de BBS E88, klassieke racevelgen die eigenlijk onder elke auto goed staan. Nee, we worden niet betaald door BBS om dit te schrijven, maar het zou wel mogen uiteraard. Misschien dat ze dan minder vaak failliet gaan (alhoewel de E88 door BBS Motorsport wordt gemaakt dat eigendom is van BBS Japan, en niet het failliete BBS Manufaktur GmbH).

Interesse? Stuur dan een mailtje naar PSI in Orlando. Deze auto is overduidelijk een ‘one-off’, maar het toont wel aan tot waar ze in staat zijn. Een hele hoop!