Iemand sloopte deze BMW M6 tijdens een proefrit

Het valt ook niet mee, al die M Powah.

Wellicht heb je de afgelopen week onder een steen gelegen, of het interesseert je gewoon niet, maar aan de andere kant van de oceaan is momenteel de CES gaande. Dat staat voor Consumer Electronics Show. Grote techbedrijven (zoals Samsung en LG) en diverse startups tonen de nieuwste innovaties op het gebied van technologie.

Automerken zijn ook aanwezig, bijvoorbeeld BMW. Het evenement vindt plaats in het Las Vegas Convention Center en ook buiten zijn er tal van activiteiten te ondernemen. BMW neemt jaarlijks een vloot aan modellen mee. Bezoekers kunnen dan een vrijblijvende proefrit maken. Van de reguliere modellen, tot het hetere M-spul.

Eén van de bezoekers ondernam een proefrit in een BMW M6 (Coupé). Al gauw ging het mis, want pal voor het center vond een ongeluk plaats. De bestuurder trapte het gaspedaal in na het nemen van een bocht en de achterkant deed een stapje opzij. De M6-rijder verloor vervolgens de macht over het stuur en knalde met de voorkant op het tegemoetkomende verkeer. Niemand raakte gewond bij het incident.

De bestuurder is flink de sigaar. Dergelijke proefritten zijn onderhevig aan strenge voorwaarden. Een bezoeker verklaarde tegenover CNET dat de bestuurder in dit geval alle schade moet betalen. ‘You break it, you buy it’, aldus de bezoeker tegenover het mediabedrijf. De BMW M6 is er in de VS vanaf 113.700 dollar.

Fotocredit: Phil Johnston via Twitter