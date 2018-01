Ford Raptor Rocket Bunny is een 4×4 Beautyqueen

Het moet wel je smaak zijn natuurlijk.

Een pickup is een werkpaard. Een praktische auto. Een alleskunner. Het is misschien wel het laatste type auto om te pimpen. Een coupé, cabrio, of bijvoorbeeld een stationwagen hebben nog baat bij diverse soorten tuning, bij een pickup slaat het eigenlijk helemaal nergens op. En dat maakt het stiekem wel leuk.

Deze Ford F-150 Raptor heeft een Rocket Bunny make-over gekregen. De pickup werd verlaagd, kreeg nieuwe panelen en een nieuw setje velgen. Het resultaat is dat je op moet passen bij het nemen van drempels. Met een freakin’ pickup!

TRA Kyoto, het bedrijf achter de Rocket Bunny en Pandem kitjes, vond het wel een goed idee om de Raptor aan te pakken. De auto is te zien op de Tokyo Auto Salon, dat later deze maand van start gaat. Hoe het ding in het echt oogt is nog even afwachten, want voor nu hebben we alleen deze computeranimaties.