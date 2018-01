Koop nu de Aston Martin DB9 van Bram Moszkowicz

De man heeft smaak.

Er duikt weer eens een ex van Moszkowicz op. En wederom hebben we te maken met een smakelijke verschijning. Moszkowicz is een Aston-man. De voormalige advocaat werd al eens gespot in een Aston Martin Vanquish en V8 Vantage Roadster. Hij rolde ook ooit in een DB9. Dat exemplaar staat momenteel te koop.

Afschrijving is een bitch en zo’n felbegeerde DB9 kost tegenwoordig geen vermogen meer. Toegegeven: het is een som geld, maar in vergelijking met de nieuwprijs valt de aanschafprijs mee. We praten over 54.500 euro. Let wel: de BPM op deze auto bedroeg 60.640 euro en de nieuwprijs lag dik boven de 200.000 euro.

Je ziet het er niet aan af, maar deze DB9 is alweer 13 jaar oud. De V12-cruiser heeft 129.226 kilometer gelopen en staat te koop bij een autobedrijf in Ommen. De DB9 is grijs van kleur en komt met een chique rood lederen interieur. Bekijk de advertentie op Autotrack.