Waarom ik mijn BMW M3 heb verkocht

Ja, hij is zo goed als ze zeggen. Perfect is ‘ie niet.

Als er één auto de hemel ingeprezen wordt, dan is het de BMW M3 wel. Het maakt niet uit om welke generatie het gaat. Elk type heeft zo zijn voor- en nadelen, maar elke type heeft ook zijn eigen magische troef. Het jeukte een tijdje om een M3 te kopen en dan specifiek de E9X generatie met V8. Ik reed een BMW E90 330i met de zes-in-lijn en wilde graag, na jaren de auto met plezier te hebben gereden, iets anders. Enkele eisen waren achterwielaandrijving, iets speciaals en voldoende vermogen. Niet heel verrassend bleef ik bij BMW en werd het de M3. Het was geen teleurstelling.

Zoektocht en aanschaf

Ik had een aantal eisen voor mezelf opgesteld waaraan mijn M3 moest voldoen. Zo wilde ik het carbon dak. Dat was een absolute must. De sedan viel hierdoor af en de lijnen van de E93 (cabriolet) vond ik sowieso geen gezicht. Het moest dus een E92 worden. Verder moest de auto een handbak zijn. De M3 werd ook geleverd met een zeer prettige DCT-automaat. Er is weinig op deze bak aan te merken, maar het was voor mij te ‘saai’. Ik kocht de M3 als tweede auto en de handbak in de M3 is werkelijk fantastisch. Bovendien staan de pedalen zeer gunstig voor het betere heel-and-toe werk, wat bevredigend aanvoelde en de rit een stuk leuker maakte. Yep, handbak dus. Een derde eis was de aanwezigheid van Electronic Damper Control (EDC). Ik had geen concrete plannen om de circuitheld te gaan uithangen, maar op buitenwegen en bij het strakkere stuurwerk maakt deze optie een groot verschil.

Ruim een jaar geleden was het zover. Ik had mijn (bijna) droom-M3, gevonden. Ik zeg bijna, want een tweedehands auto is nooit perfect. De auto was Jerez Schwarz van kleur (donkerblauw onder het zonlicht), had het carbon dak en een aftermarket uitlaatsysteem. Dit was geen must, wel een prettige bijkomstigheid. De standaard uitlaat van een M3 is wat lafjes en dat is op te lossen met een eenvoudige mod, echter als de auto al een aftermarket uitlaat heeft scheelt dat weer wat werk (en geld).

De uitlaat beschikte niet over een kleppensysteem, waardoor het geluid soms iets te hard was. Op de snelweg kon de sound gelukkig goed gedoseerd worden. Onoverkomelijk was de luide koude start. Dat vond ik nou juist zo leuk. Staand achter de auto kon je met een koude start geen normaal gesprek voeren. Rustig maar, ik had de auto in een garage staan en was de omgeving niet tot last. Bovendien was de M3 geen daily vervoersmiddel. Ik gebruikte de E92 puur voor de fun ritjes.

BMW M3 (E92) Cilinderinhoud 3999 cc Vermogen 309 kW / 420 pk Koppel 400 Nm @ 3900 t/pm 0-100 km/u 4,8 seconden Topsnelheid 250 km/u (begrensd) Normverbruik 12,4 l/ 100km CO2-uitstoot 295 g/km Nieuwprijs 113.890 euro

Het daadwerkelijke bezit

Ik had nooit de intentie om de M3 lang in mijn bezit te hebben. Eén of twee jaar had ik voor ogen en het werd uiteindelijk een jaar. Na driekwart jaar werd de lol ook minder. Je gaat wennen aan het vermogen, de kracht en je leert stukje bij beetje de ins- en outs van de auto kennen. De eerste kraakjes in het ijs waren daar en de gedachte voor een verkoop doemde in mij op. Pas als ik een passagier in de auto had werd ik weer op mijn plek gezet. Oh ja, dit is een 420 pk beest met een V8 die jankt tot 8.300 t/pm.

De E92 M3 is een rappe auto. Onderin voelt de atmosferische V8 als een auto met zo’n 280 pk, maar als je eenmaal toeren maakt is het een ongetemde leeuw. Van de derde naar de vierde versnelling schakelen was één van de fijnste dingen om te doen. Bij het naderen van een bocht drie versnellingen terugschakelen terwijl je de remmen goed aanspreekt idem dito.

Geregeld kreeg ik te horen van vrienden en familie of alles wel goed met me was. Soms kwam ik met een bezwete en rode kop aan op een verjaardag. Ik voelde me prima. De M3 was een auto die me liet werken. Ik liet de airco bewust uit en deed altijd het raam een stukje open om het geluid van die achtcilinder optimaal te kunnen horen. Dat ik vervolgens als een bezweet varken op plaats van bestemming arriveerde nam ik voor lief.

Standaard is de M3 begrensd op 250 km/u en met het M Drivers Package loopt de heetste 3-serie 280 km/u. Mijn auto had geen begrenzer meer en dat heb ik uiteraard uitgeprobeerd op een mooie, doch koude zaterdagochtend in Duitsland. De teller gaf 314 km/u aan en toen was de koek ook echt op. Ik heb nooit een GPS-meting gedaan, maar om en nabij de 300 echte kilometers moet het wel geweest zijn. En 300 rijden in je eigen auto is toch een stukje gaver dan de persauto van een importeur of wanneer je een keer op de passagiersstoel zit in de snelle auto van een vriend of familielid.

Koesteren

Geregeld hoorde ik allerlei spookverhalen over het onderhoud en de rijkosten van de E92 M3. Ik was ‘gedurfd’ dat ik zo’n auto zou rijden, aldus sommigen. Toen ik de auto kocht heb ik direct de beruchte lagerschalen laten vervangen en een grote beurt laten uitvoeren. De rekening van ongeveer 2.000 euro voor een grote beurt vond ik wel meevallen. Later heb ik nooit iets aan de auto gehad. Het was dan ook wel een troetelkindje. Ik beleefde er net zoveel plezier aan om de auto te wassen en te stofzuigen, als te rijden. Na ongeveer 20 minuten rijden is de motor warm en kan het gas erop. Het warm rijden is erg belangrijk, zeker bij dit soort auto’s. In de winter kan het zelfs een halfuur duren voordat het blok goed op temperatuur is. Neem dit serieus, want je wilt zo’n auto niet ongewenst op z’n donder geven. Uiteindelijk kun je flink de sigaar zijn als er iets stuk gaat door eigen stommiteiten. Als ik de auto vijf jaar had gereden had ik ongetwijfeld een andere conclusie getrokken als het gaat om onderhoudsprijzen, dat geef ik ook toe. Het verbruik viel me enigszins mee. Ik had een gemiddelde van 12 l/100 km, wat ik persoonlijk niet schrikbarend veel vind voor een atmosferische 4.0 V8. Bovendien komt dat aardig overeen met de fabrieksopgave.

Wat beter kan

De M3 is geen perfecte auto. Verre van zelfs. Er zijn een aantal dingen die me tegenvallen voor een auto die nieuw meer dan 100.000 euro heeft gekost. Bijvoorbeeld in het interieur. De slijtage is aanzienlijk en voor een 10 jaar oude ‘BMW’ mag je beter verwachten. Ook zijn de stoelen niet geweldig. Naar mijn mening wat hard in de rug en ondanks het feit dat je ze wat zachter kunt afstellen wordt het nooit fantastisch. En dan de gordelaangevers. In ons occasionaankoopadvies komt het puntje al voorbij en inderdaad. Die fucking dingen werken nooit.

Op motorisch vlak valt er weinig technisch aan te merken. De V8 is een doorontwikkeling van de V10 en de meeste kwalen zijn er wel uit. Wanneer de auto altijd netjes wordt warm gereden en het onderhoud goed wordt uitgevoerd kun je een hoop plezier beleven aan dit blok. Mocht dat laatste niet gebeurd zijn dan kun je finaal aan de beurt komen. Op fora zijn genoeg verhalen van M3-eigenaren te vinden die spreken over rekeningen richting de 10.000 euro, omdat bijvoorbeeld de lagerschalen in de soep zijn gelopen.

Op het gebied van rijbeleving kan wel het een en ander verbeterd worden. De overbrenging bijvoorbeeld. In de tweede versnelling jankt ‘ie door naar meer dan honderd kilometer per uur. Een dijkweggetje rijden kan dus zonder te hoeven schakelen en dat brengt me bij het tweede puntje. Schakel je op datzelfde dijkweggetje wel naar de derde verzet, dan mis je het koppel onderin. Een atmosferische achtcilinder is onderin de toeren nu niet bepaald een kogelstoter zoals de huidige M3/M4 wel kan zijn. Aan de andere kant is het zeuren om te zeuren. Op een weg met leuke bochten in gebieden buiten Nederland komt de auto veel beter tot zijn recht.

Afscheid

Uiteindelijk heb ik toch de beslissing genomen om de auto te verkopen. Dit was naar aanleiding van een combinatie van factoren. Zo ben ik onder meer actief op zoek naar een andere woning en begon ik de M3 steeds minder te rijden.

Als ik terugkijk op mijn tijd met de M3 ben ik een tevreden mens. Zelfs de zoektocht was een avontuur an sich. Samen met @willeme veel te vieze koffie drinken en bij M3’s kijken die achteraf drie keer niks blijken te zijn. Het was leuk, heb er veel lol aan beleefd en de uiteindelijk gekochte M3 was een betrouwbare vriend.

Het was mijn eerste kennismaking met een BMW M GmbH product, mijn eerste achtcilinder, mijn eerste sportcoupé. Ik kocht een auto waarvan iedere non-autoliefhebber me compleet voor gek verklaarde en het voelde geweldig. Daarmee is een droom uitgekomen en kan ik een vinkje zetten op de spreekwoordelijke checklist. What’s next? Voorlopig niets. Ik heb geen concrete droom voor ogen en dus lijkt het me goed om eens lekker te gaan sparen. Wel wil ik een ander merk proberen en dan maakt het me niet uit of iets Duits, Japans of Brits is, want verandering van spijs doet eten. Bye bye handgeschakelde wonderpracht, je was een feestje om te hebben.