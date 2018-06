Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Canada 2018

In de derde vrije training was het verschil tussen Verstappen op plaats één en Hamilton op plaats vier slechts 0,107 seconden. Tussen de Nederlander en de Brit, zaten nog de twee Ferrari's. Zitten de toppers in de kwalificatie ook zo dicht bij elkaar?

Voorafgaand aan de race van dit weekend op het pittoreske Île Notre-Dame in de Canadese metropool Montréal, beet Verstappen met woorden van zich af. Hij was wel klaar met alle ophef rondom het onstuimige begin van zijn seizoen, zo liet hij de media op niet mis te verstane wijze weten. Sommigen vinden dat leuk, anderen onverstandig. Misschien is het wel beide. Maar wat we sowieso graag willen zien is dat Max zijn rechtervoet laat spreken.

Precies dat deed Max vervolgens in de oefensessies. In alledrie de trainingen zette MV33 de snelste tijd neer, net als teamgenoot Ricciardo deed in Monaco (verslag). Doch in tegenstelling tot in het Prinsdom, zit de concurrentie Red Bull dit weekend dicht op de huid.

Mercedes gebruikte op de vrijdag niet eens de Hypersofts en moet het dit weekend met oude motoren doen, omdat hun geplande update niet betrouwbaar genoeg bleek te zijn. Desalniettemin liet het met Hamilton in P3 zien dat áls de zilveren de zachtste band onder hun bolide schroeven, de snelheid er wel degelijk inzit. Bovendien zaten de twee Ferrari’s binnen één tiende van Max’ snelste ronde. Ricciardo en Bottas lijken de snelheid nog niet helemaal gevonden te hebben. Beiden gaven in de derde training veel toe op de snelste tijd. Maar je weet het nooit, wellicht hebben de Fin en de Ozzie nog even snel de data van hun teamgenoten kunnen analyseren, om alsnog toe te slaan in de eerste sessie die er écht toe doet.

Q1:

De eerste sessie begint meteen met spektakel. Als Romain Grosjean zijn pitbox verlaat gooit hij schaduw op de hele pitstraat, in de vorm van een rookgordijn. We weten dat de auto’s met Ferrari-krachtbronnen dit jaar weleens kunnen roken, maar dit is wat teveel van het goede. Wederom tegenslag voor Grosjean dus, die na wat tegenvallende resultaten en pechgevallen wel een goed resultaat had kunnen gebruiken.

Vettel zet de eerste rappe tijd neer. De Duitser pakte in het verleden al drie poles op dit circuit, wat overigens maar de helft is van het aantal dat Hamilton in Canada wist te grijpen. De Mercs laten de eerste minuten van Q1 echter aan zich voorbij gaan en zetten daarna aanvankelijk wat trage rondjes neer. Het is kennelijk weer zo’n gevalletje van de tweede en derde snelle rondes die sneller zijn dan de eerste op nieuw rubber. Ericsson beleeft een ‘hartslag-momentje’ als hij eerst de muur schaaft en daarna bijna de Red Bull van Verstappen schaaft. Hier had het alweer helemaal mis kunnen gaan voor VER, maar het loopt goed af.

De Mercs lijken een paar keer op weg om de snelste tijden van de Ferrari’s af te pakken, maar verliezen telkens tijd in de laatste sector. Dat is vrijwel uitsluitend een recht stuk, wat niet heel lang geleden juist nog hét domein van de zilveren was. Zouden ze dan toch wat motorvermogen missen?

Thuisheld Stroll doet er alles aan om voor eigen publiek op zijn minst Q2 te halen, maar hij en/of zijn Williams blijken daar simpelweg niet toe in staat. Het verhaal aan het eind van de eerste sessie is daardoor McLaren. Alonso staat in de gevarenzone en heeft een goed rondje nodig. Ook Vandoorne zit op de grens. Beiden doen echter net voldoende om te overleven. Pierre Gasly is het kind van de rekening. Samen met Stroll, Sirotkin, Ericsson en Grosjean mag hij toekijken hoe het de rest van het veld vergaat in Q2.

Q2:

De Ferrari’s zetten wederom de eerste scherpe tijden neer, gevolgd door de Mercs. Interessant is dat zowel de Ferrari’s als de Mercedes op de Ultrasofts rijden. Red Bull opteert wel voor de zachtste band. Dit werpt zijn vruchten af, want Max Verstappen pakt de snelste tijd af die op dat moment in handen is van Bottas. Het verschil is echter klein. Té klein, als je ervan uitgaat dat de Hypersofts een tijdsvoordeel met zich meebrengen over één snelle ronde.

Potentieel komen we luttele secondes na het stellen van die vraag direct achter het antwoord. Ferrari en Mercedes gaan voor hun tweede run namelijk wél naar buiten op de Hypersofts. Het lijkt niet nodig te zijn puur om Q3 te halen. Er is dus wat strategisch gepoker gaande op hoog niveau, zo lijkt het. Of Vettel daadwerkelijk van plan was zijn tijd te verbeteren op de Hypersofts en zodoende op die banden de race te starten zullen we wellicht nooit weten. De Duitser komt een file tegen in de derde sector en breekt zijn ronde af. Feit is echter dat ook de Kimi en de twee Merc-coureurs geen betere tijden neerzetten op het zachtere rubber. Leid daaruit af wat je zelf wilt…

Terwijl Ricciardo nog even aantoont dat hij stiekem toch de snelheid heeft door het baanrecord te pakken aan het eind van Q2, wordt de strijd om de overige plaatsen in Q3 weer gewonnen door de Force India’s en Renaults. Magnussen, Hartley, Leclerc, Alonso en Vandoorne mogen hun helmen afzetten. Met name voor McLaren zal dit een tegenvaller zijn. Hartley en Leclerc daarentegen zullen niet per se ontevreden zijn met hun prestaties.

Q3:

Hamilton opent het bal met een 1:11.2, maar teamgenoot Bottas laat direct zien dat het nog flink wat sneller kan. De Fin is een dikke drie tienden sneller dan HAM en duikt als eerste man in de 1:10s. Raikkonen plaatst zijn Ferrari tussen de twee Mercs en dan is het wachten op Vettel. De Germaan doet wat velen verwachtten en grijpt de voorlopig snelste tijd met een 1:10.776.

De Red Bulls hebben even gewacht op het verschieten van hun kruit. In de eerste twee sectoren blijven ze in de buurt van de beste tijden, maar de tiendes lijken vooral in sector drie weg te glippen. Als de ‘traditionele’ top-6 hun eerste runs gehad heeft, staat Ricciardo zesde en Max vierde. We hadden op net iets meer gehoopt…Maar er is nog een run te gaan!

Raikkonen vergooit deze tweede kans meteen door een bocht te missen. Verstappen is wel snel onderweg, evenals Hamilton. Het gaat los! Uiteindelijk verandert er echter niet héél veel aan de startopstelling. Vettel verbetert zijn tijd marginaal en pakt de pole. Max zet met de RB14 een heuse megalap neer, maar het is helaas ‘slechts’ voldoende voor de derde plaats. Toch heeft de Nederlander een beetje loon naar werken. Hij staat namelijk niet alleen voor Raikkonen, maar ook voor Hamilton die niet verder komt dan plaats vier. Ricciardo beleeft geen goede dag en moet genoegen nemen met de zesde plaats, nog achter Kimi. De rozen en gelen verdelen daarachter netjes de overige plaatsen in de top-10.

De volledige uitslag:

1. Vettel

2. Bottas

3. Verstappen

4. Hamilton

5. Raikkonen

6. Ricciardo

7. Hulkenberg

8. Ocon

9. Sainz

10. Perez

11. Magnussen

12. Hartley

13. Leclerc

14. Alonso

15. Vandoorne

16. Gasly

17. Stroll

18. Sirotkin

19. Ericsson

20. Grosjean

Image-Credit: Sebbie via Twitter