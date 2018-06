Lezersvraag: kies een moderne Amerikaanse musclecar?

Stel..

Voor deze lezersvraag kruipen we in de huid van een fictief persoon. Deze persoon is recent verhuisd vanuit Europa naar Californië, vanwege een job offer bij een techgigant. Er moet in de VS een nieuw leven worden opgebouwd en deze persoon heeft een auto nodig. Om The American Dream compleet te maken, moet de auto van Amerikaanse makelij komen. Je had in het land van herkomst al een puike job en op de bankrekening staat voldoende spaargeld voor iets leuks.

Dat zijn niet de enige eisen. De auto moet niet al te oud zijn en minimaal een zescilinder hebben. Er is geen sprake van een gezinssituatie. De keuze voor een coupé, cabrio of een brute SUV staat helemaal vrij. De complete lijst met voorwaarden staan hieronder. Wat gaat het woorden, een Mustang GT Convertible (44.690 dollar) voor op Highway 1 of een Corvette C7 Stingray (55.495 dollar) voor in de heuvels van Californië?

Voorwaarden