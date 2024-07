Ik vertrek naar Italië en neem mee: mijn auto’s

Appeltje eitje binnen de Europese Unie toch? Zo gaat de import van een auto in Italië. Spoiler: niet soepel.

Het is vandaag een heuglijke dag. Niet alleen ziet onze eigen silver fox vandaag Abraham en begint hij stiekem al aan Ik Vertrek perikelen te denken voor zijn pensioen, voor ondergetekende is het ook een bijzondere dag. Het eerste Italië jubileum. Eén jaar in de laars. Daarnaast is vandaag het onmogelijke gebeurd, de Toyota HiAce heeft een Italiaans kenteken gekregen. Na een jaar!

Wellicht voelden jullie al een klein Italië thema vandaag voorbij komen. Het is hier prima vertoeven, maar je verwacht het niet, in een jaar kom je ook wel wat uitdagingen tegen in het land van de pizza en de pasta.

Nou was ik niet persé naïef over de Italiaanse bureaucratie, maar het verkrijgen van Italiaanse kentekens op je auto’s slaat toch wel alles. Na zes weken was het al gelukt om ingeschreven te staan bij de gemeente en na zes maanden was de Italiaanse zorgpas al binnen.

Wagenpark

Even voor wie het Autoblog Garage artikel over de Citroën 2CV heeft gemist, het wagenpark bestaat uit vier auto’s. Ja ik weet het, het is overdreven, maar in mijn verdediging het waren er in Nederland drie. Een werkpaard voor mij (HiAce) een auto voor mijn vrouw (Toyota Starlet) en een hobby auto, de Citroën 2CV.

De vierde auto is een Fiat 500 die we hier hebben gekocht, eigenlijk omdat de import van de Nederlandse auto’s niet zo soepel liep. Zeg maar heel traag. Want de RDW schrapte heel proactief onze Nederlandse kentekens al in november… De autoverzekering was daarmee ook verleden tijd.

Hoe dan? Italië is toch EU?

De theorie is simpel. Italië is EU, de auto’s hebben een Nederlands kenteken, dus een goedkeuring en dus moet een kenteken zo geregeld zijn. Zou je denken. Een vriend van mij die uit Frankrijk naar Nederland verhuisde was in een half uurtje klaar bij de RDW. Nou zo niet in Italië.

De Toyota Starlet was het snelste rond, op 8 maart 2024 om precies te zijn. Precies zes maanden nadat we succesvol als inwoners waren ingeschreven. Dat was een simpel geval. Schijnt. De Starlet is uit 1998 en daarmee een “moderne” personenauto. Vanaf 1996 is er namelijk een Europese goedkeuring. Voor personenauto’s.

Een Certificaat of Conformity (COC) aanvragen bij Toyota en eigenlijk kunnen ze hem niet weigeren. O ja, en een gecertificeerde vertaling met stempels bij de rechtbank van je Nederlandse kentekenbewijs. En niet vergeten, even langs de overheid om het chassisnummer vrij te geven voor registratie op jouw naam…

Bij de overheid en de rechtbank is de wachttijd alvast gemiddeld zes tot acht weken, maar als je dan alles verzameld hebt kun je aan de slag. De Italiaanse RDW (Motorizzazione) verwerkt alles per provincie en daar zit dan welgeteld één persoon die ALLE aanvragen af moet handelen. Al met al kwamen we zo met de simpele route voor de Starlet op zes maanden.

Probleemauto

De problemen begonnen met de Toyota HiAce. De auto is uit 2006 (slechts vier ton op de teller, net ingereden) en oorspronkelijk niet verkocht in Italië. De Starlet ook niet, maar die heeft dus een Europese goedkeuring. Voor bedrijfswagens is dat pas in 2010 ingevoerd. Zie hier het probleem.

Ik had via Toyota Nederland de Nederlandse homologatie opgevraagd (65 euro). Kentekenbewijzen met stempels vertaald door een beëdigde vertaler, langs de rechtbank, langs de overheid voor het chassisnummer, indienen en wachten maar.

Zo’n twee maanden later kwam het niet verlossende woord. Onmogelijk om een Italiaans kenteken af te geven, want er moet een COC bijzitten. Wat dus niet kan, omdat die er van voor 2010 niet zijn voor bedrijfswagens.

Technisch schema voor import auto Italië

Een technisch schema dan! Dat kon ook. Die kun je overal online kopen. Bijvoorbeeld bij CocEurope.eu. Daar voor bijna 300 euro een technisch schema opgevraagd. Daar wacht je weer twee weken op en weer terug naar de Italiaanse RDW. Weer twee weken wachten en weer een NEE. Deze accepteren ze niet. Geen officieel document. Oplichters online dus. Tenminste als het gaat om pre Europese goedkeuring. Ik wacht nog op antwoord op mijn klacht. Pech geld weg.

Het enige wat hier wordt geaccepteerd in plaats van een COC blijkt een Scheda Technica van de Italiaanse vertegenwoordiging van het merk in Italië. Toyota Italia dus. Best een uitdaging voor een auto die hier nooit is geleverd, met aanpassingen voor het Nederlandse belastingklimaat. Hij heeft een dubbele cabine en een groter gemaakte achterklep zodat het belastingblok erin past.

Dat technische schema koste weer 300 euro. Ze bleven maar om extra info vragen. Kunt u een foto maken van de motorcode, kunt u een foto maken van het typeplaatje, stuurt u nog een keer uw Italiaanse ID bewijs op. Enzovoorts.

Kortom weer vijf weken later was het dan zover! Technisch schema binnen, weer naar Italiaanse RDW. Twee weken later bericht: documenten zijn akkoord, maar de auto moet langskomen voor een schouwing. Weer 120 euro, maar goed het einde is in zicht. Drie weken wachten op de afspraak, ik er naartoe. Afgekeurd.

Op de trekhaak. Die staat namelijk niet op het Nederlandse kentekenbewijs. Dat hoeft bij ons namelijk niet. Een trekhaak in Italië betekent echter in Italië extra belasting en extra verzekering. Dus die moet op het kentekenbewijs. Die moet er dus af… En een herkeuring… Demontage trekhaak, legalisering, hermontage na import van de auto in Italië… weer 300 euro.

Weer vijf weken later was er weer een plekje voor de herkeuring. Weer 120 euro. Dezelfde gast begint gewoon weer van voor af aan. Ziet nog drie andere dingen die de vorige keer wel goed waren… Al met al, uiteindelijk keurt de beste man hem goed. Ja! komt er dan toch een kenteken? Alleen nog even wachten op het papierwerk.

Weer twee weken verder. Toch geen kenteken nog, want ze willen de Nederlandse platen… Die moet je normaal gesproken in Nederland inleveren. Dus ik de RDW bellen. Maar meneer, u woont al een jaar in Italië, u had die auto allang op Italiaans kenteken moeten hebben… Ja ja…. Import van een auto in Italië? Dat zou heel soepel moeten gaan in de EU hoor meneer…

Zoek de verschillen

Voordeel daarvan is dat de RDW de platen niet meer terug hoeft. Dus anderhalve week geleden ingeleverd bij de Italiaanse overheid. En vanmorgen was het dan zover. Exact op de dag af een jaar na onze emigratie is het dan eindelijk zover. Een Italiaans kenteken.

Ik durf niet uit te rekenen wat het precies gekost heeft. Maar mijn advies is voor wie naar Italië wil verhuizen, verkoop je auto in Nederland en koop hier een andere. Dat gaat een stuk vlotter.

O ja, het kentekenbewijs komt pas volgende week… Dan kan ook pas de trekhaak er terug onder, want daar moet een aantekening van komen op dat kentekenbewijs. En dan moet de verzekering aangepast, want trekhaak. En de wegenbelasting. Maar we rijden bijna. Echt waar.

Nu de Eend nog…