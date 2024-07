Deze supercar uit Italië kan zomaar in de fik vliegen

Een recall voor de Lamborghini Revuelto wegens gevaar op in de fik vliegen.

De gemiddelde Lamborghini koper heeft net als onze @wouter (hiep hiep hoera🎉) Abraham wel gezien. Maar als je dan uiteindelijk die droomauto voor de deur hebt staan, een maatschappelijk verantwoorde HPEV (High Performance Electric Vehicle) kan die zomaar in de fik vliegen. Niet de bedoeling en dus een recall.

Inmiddels is de met elektropower ondersteunde V12 Lamborghini Revuelto al tot 2025 stijf uitverkocht. Een belachelijk succes wisten wij eerder al te melden. Nu moeten de klanten die op een bestelling zitten te wachten wellicht net even wat langer wachten.

Recall Lamborghini Revuelto

De inmiddels uitgeleverde exemplaren die van 20 juli 2023 tot en met 12 april 2024 zijn gebouwd moeten allemaal terug naar de garage. Ze kunnen namelijk, je verwacht het niet van een Lamborghini, in de fik vliegen.

Een beetje flauw natuurlijk om de Italiaanse auto te bashen hier, maar helaas lezen we af en toe nog wel eens dat er een Lambo in vlammen opgaat. Dan heb je je hele werkzame leven jezelf in het zweet gewerkt om je droomauto te kopen en dan brandt die af. Daarom dus nu terug naar de garage en laten aanpassen.

Wat is er mis?

Er heeft iemand in Italië in de fabriek in Sant’Agata Bolognese iets niet goed gedaan, want door onjuiste installatie kan de brandstoftoevoerleiding losraken. Dan gaat er brandstof lekken en in contact met hete motoronderdelen kan dat in de brand vliegen. En dan logischerwijs de hele auto uiteraard.

Hierdoor voldoet het product niet aan de betreffende goedkeuring van de auto en dus wordt de Lamborghini Revuelto teruggeroepen.

Uiteraard hebben we nagevraagd bij Lamborghini Nederland hoeveel auto’s de terugroepacties in ons land betreft, maar het antwoord is nog niet binnen. Er staan op dit moment 6 stuks op Nederlands kenteken, dus wellicht is het wel allemaal zo gepiept.

Heb je zelf een Revuelto voor de deur staan? Check op de site van Lamborghini of jouw auto één van de getroffen exemplaren is.

Met dank aan Iwan voor de tip!