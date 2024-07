Schakelbedrijf schrapt 14.000 banen door EV revolutie

De EV revolutie kost 14.000 mensen hun baan…alleen al bij één bedrijf.

De EV revolutie geeft en de EV revolutie neemt weg. Terwijl een paar mijnwerkers binnenkort aan de slag kunnen in Servië om lithium te winnen, gaan in de Duitse auto industrie duizenden banen verloren. Sowieso is de vraag naar (elektrische) auto’s tanende, maar daarbij hebben ze ook veel minder bewegende onderdelen. Een elektromotor in een EV is feitelijk niet veel anders dan die in je blender.

Een versnellingsbak is ook niet nodig. Onder andere de Audi e-tron GT en Porsche Taycan laten zien dat het wel kán, een versnellingsbak koppelen aan een elektromotor. Maar de voordelen/noodzaak is er veel minder dan bij een verbrandingsmotor. Door het direct aanwezige koppel, is het idee van een motor in het ideale toerenbereik houden met een pedaal en knuppel dan wel automaat net zo ouderwets als op een paard zitten om naar het volgende dorp te rijden.

De gevolgen van deze ontwikkeling voor Zahnradfabrik Friedrichshafen, beter bekend als ZF, zijn voorspelbaar. Het bedrijf kennen we van bijvoorbeeld de epische ‘8HP’. Deze zit onder andere in BMW’s, Audi’s, Land Rovers, Aston Martin’s, Maserati’s, de Bentley Mulsanne, sommige Porsche Cayenne’s, Rolls-Royce’s, Jeep’s, de Alfa Romeo Giulia en Stelvio en natuurlijk Morgans en de Toyota Supra.

Belachelijk succes dus, maar het bedrijf maakt vandaag bekend richting 2028 in Duitsland 11.000 tot 14.000 banen te schrappen. Ter referentie, volgens betrouwbare bron Wikipedia had ZF in 2023 167.000 werknemers. Dus het is een behoorlijk forse ingreep. Volgens het management, pure noodzaak:

We zijn ons ervan bewust dat we ook moeilijke maar noodzakelijke beslissingen moeten nemen. De reductie moet zoveel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier worden uitgevoerd. We willen voor alle betrokkenen de best mogelijke oplossingen vinden. Holger Klein, wil mensen met mooie woorden de zak geven

Waarvan akte. Betreur jij het verdwijnen van de versnellingsbak. Of heb je in je leven teveel van deze lompe dure units (laten) vervangen? Laat het weten, in de comments!