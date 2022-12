Import en export van bedrijfswagens in 2022

Wat komt er binnen en wat gaat naar buiten als het gaat om bedrijfswagen import export in 2022?

De tekorten in de wereld beperken zich niet alleen tot personenauto’s. Ook nieuwe bedrijfswagens hebben er mee te maken. Dat zorgt er mede voor dat er flink meer geïmporteerd wordt aan bestelauto’s dan dat ons land verlaat.

In 2022 zijn er tot nu toe 74.425 bedrijfswagens geïmporteerd naar Nederland. Dat kunnen we melden aan de hand van cijfers van VWE Automotive. Met 40.330 bedrijfswagens werd er een stuk minder geëxporteerd.

Maar wat verlaat ons land? En wat komt er binnen? De vaakst geïmporteerde bedrijfswagen is de Mercedes Sprinter. Van deze bestelwagen kwamen er 7.389 ons land binnen dit jaar tot op heden. Op twee staat de eveneens zeer populaire Ford Transit Custom met 6.221 stuks en op drie de Mercedes Vito met 4.789 exemplaren.

Qua export is het de Volkswagen Transporter die het vaakst over de grens ging. 4.203 exemplaren verlieten ons land. Voor de rest is er een correlatie met de import te zien. Op twee staat namelijk de Mercedes Sprinter met 3.786 geëxporteerde auto’s en op drie de Ford Transit met 2.519 stuks.

Het volledige overzicht is hieronder te vinden, zowel qua import als qua export. Zaken die opvallen? Van alle ‘reguliere’ bedrijfswagens valt de RAM 1500 op in het lijstje op het gebied van import. Van deze populaire pickup werden dit jaar al 795 exemplaren geïmporteerd.

Import 2022

Mercedes Sprinter – 7.389 Ford Transit Custom – 6.221 Mercedes Vito – 4.789 Volkswagen Transporter – 4.256 Renault Master – 4.112 Renault Trafic – 3.214 Volkswagen Crafter – 3.059 Volkswagen Caddy Cargo – 2.535 Ford Transit – 2.530 Opel Vivaro – 2.235 Ford Transit Connect – 1.924 Iveco Daily – 1.789 Peugeot Expert – 1.752 Peugeot Partner – 1.552 Opel Combo – 1.531 Mercedes Citan – 1.349 Volkswagen Caddy – 1.031 Toyota Proace Worker – 997 MAN TGE – 981 Volkswagen Caddy Cargo Maxi – 914 Peugeot Boxer – 910 Opel Movano – 909 Citroën Jumpy – 808 Renault Express – 806 RAM 1500 – 795

Totaal import: 74.425. Bron: VWE Automotive

Export 2022

Volkswagen Transporter – 4.203 Mercedes Sprinter – 3.786 Ford Transit – 2.519 Volkswagen Caddy – 2.505 Mercedes Vito – 2.237 Opel Vivaro – 2.126 Renault Trafic – 1.930 Renault Master – 1.703 Iveco Daily – 1.533 Ford Transit Custom – 1.505 Volkswagen Crafter – 1.370 Peugeot Partner – 1.019 Ford Transit Connect – 882 Opel Combo – 837 Citroën Berlingo – 805 Renault Kangoo Express – 684 Peugeot Expert – 675 Fiat Ducato – 643 Opel Movano – 597 Fiat Doblo Cargo – 593 Peugeot Boxer – 553 Citroën Jumpy – 413 Citroën Jumper – 361 Volkswagen LT – 311 Toyota HiAce – 293

Totaal export: 40.330. Bron: VWE Automotive